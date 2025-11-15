بفستان أسود.. رشا مجدي تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة رشا مهدي، متابعيها، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

إطلالة رشا مهدي

وظهرت رشا مهدي، بإطلالة صيفية لافتة مرتدية فستان كاب طويل باللون الاسود ، وحازت الصوره على إعجاب متابعيها.

إليكم الصور

رشا مهدي تعلق علي تصريحات الفنان سلوم حداد

كانت الفنانة رشا مهدي، قد علقت على تصريحات الفنان سلوم حداد بشأن عدم إجادة الفنانين المصريين اللغة العربية الفصحى.

وكتبت رشا مهدي عبر فيسبوك: "قرأت زي أغلب الناس تصريح الفنان سلوم حداد عن قدرات الفنان المصري في نطق اللغة العربية الفصحى، وما استوقفنيش وقتها لإيماني بحرية الرأي ‏لكن لما شفت المقطع النهاردة، استوقفتني "التريقة" وتقليد اللهجة المصرية بهدف إضحاك الحضور!

‏وتابعت: "وهنا لنا وقفة! ‏في فرق كبير بين "النقد" و“السخرية” ‏النحو والصرف مش بس جيم و چيم ‏النحو والصرف علوم كاملة بتتدرس في كلية “الآداب” ‏النحو والصرف "أدب" واللي من غيره لا الجيم ولا الچيم ليهم أي قيمة".