بحضور حسين فهمي ويسري نصر الله.. افتتاح جناح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في القاهرة السينمائي

افتتح ظهر اليوم، جناح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في سوق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الحالية للمهرجان.

حضر الافتتاح الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة، وأعضاء الهيئة الاستشارية العليا لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير وأبرزهم المخرج يسري نصر الله والمنتج صفي الدين محمود والفنان صبري فواز والناقدة علا الشافعي وأحمد فهمي.

افتتح الناقد محمد نبيل المستشار الفني لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير كلمة الجناح مقدماً فيلماً تسجيلياً عن أبرز إنجازات الدورة الماضية.

فيما أعلن المخرج محمد محمود عن عدد من الأخبار الهامة الخاصة بالمهرجان أبرزها انطلاق ورشة للسيناريو بأسم المؤلف الراحل وحيد حامد، ومقدمة من نجله المخرج مروان حامد وسيتم الكشف عن تفاصيل التقديم قريباً.

ويؤكد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أن مشاركته في سوق مهرجان القاهرة تأتي في إطار حرصه المستمر على تعزيز التعاون بين المهرجانات السينمائية المصرية والدولية، ودعم صناعة الفيلم القصير، وتوسيع شبكة التواصل مع صُنّاع السينما في المنطقة والعالم.