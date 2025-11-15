حملات مكبرة بالشرقية لمتابعة مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف بالشرقية بتكثيف المتابعات اليومية على مواقف سيارات الأجرة العمومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار المحافظ الي ضرورة متابعة الإلتزام بالتعريفة الرسمية للأجرة والإلتزام بعدد الركاب المسموح به والإلتزام بخطوط السير المحددة وتطبيق القانون علي غير الملتزمين.

وأكد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات اليومية بجميع مواقف سيارات الأجرة بمختلف المراكز والمدن، لضبط حركة السيارات والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، مشدداً علي عدم السماح باستغلال المواطنين أو تحميلهم أي زيادات غير قانونية في الأجرة، وسيتم تطبيق القانون بحزم على غير الملتزمين دون تهاون.