سلوت: حققنا فوزا مهما على وست هام.. وصلاح كان وسيظل عنصرًا مهما للنادي
الإفتاء تحذر: الحجاب ليس مظهرا فقط ولن تكتمل مواصفاته إلا بهذه الشروط
إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل
رسميا.. مونوريل شرق النيل يبدأ التشغيل الفعلي في الأسبوع الأول من يناير
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر رشق الأطـ.ـفال للقطارات بالحجارة
النقل: إنشاء وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير المنظومة
شاهد.. أعمال إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض برصيف 100 بميناء الدخيلة
السكك الحديدية تطلق مركز خدمة العملاء الصوتي للحجز والاستعلام عن تذاكر القطارات
النقل تؤكد عدم وجود أي حسابات رسمية للفريق كامل الوزير على فيسبوك
بابا الفاتيكان: قيام دولة فلسطينية الحل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط
مصر تترأس لجنة التواصل والنقل بمجموعة العمل الإقليمي العربي لأمن ومعلومات المسافرين
بعد هتك عرض أطفال.. مدرسة سيدز من النيابة العامة لـ العسكرية| إيه الحكاية؟
رياضة

الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة يعلن دعم 15 ناديا بـ65 كرسيا رياضيا

محمد سمير

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة برئاسة مي زين الدين عن تنفيذ مشروع دعم كبير يستهدف تطوير البنية الرياضية داخل الأندية، من خلال توفير 65 كرسيًا رياضيًا متخصصًا للاعبين في 15 ناديًا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع أحد الصناديق المهتمة بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الاتحاد المستمرة لتوسيع قاعدة الممارسين للعبة وتوفير الأدوات المساعدة التي تمنح اللاعبين الفرصة الكاملة لممارسة رياضتهم وفق المعايير الدولية.

وأكد الاتحاد أن توفير الكراسي الرياضية يمثل نقلة نوعية في دعم اللاعبين، خاصة أن هذه الأدوات تُعد جزءًا أساسيًا من ممارسة اللعبة على نحو احترافي، وتساهم في زيادة قدرة الأندية على المشاركة في البطولات المحلية والدولية، إلى جانب تطوير الأداء الفني للاعبين وتمكينهم من خوض المنافسات بصورة أكثر أمانًا وفاعلية.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة أن المشروع يأتي ضمن خطة أوسع لتطوير منظومة اللعبة، تشمل الارتقاء بمستوى التدريب، وزيادة عدد البطولات، وتوفير الأدوات الفنية التي تساعد اللاعبين على تحقيق أفضل أداء داخل الملعب. وأضاف الاتحاد أن هذا الدعم يساهم في تذليل العقبات التي تعاني منها بعض الأندية، خصوصًا تلك التي تمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين ولا تتوفر لديها الكراسي المناسبة التي تتحمل طبيعة اللعبة.

وأوضح مسؤولو الاتحاد أن الكراسي الرياضية التي تم توفيرها تتوافق مع المعايير المعتمدة دوليًا، ما يتيح للاعبين المشاركة في البطولات الرسمية دون عوائق تتعلق بتجهيزاتهم أو سلامتهم، مؤكدين أن جودة الأدوات هي جزء أساسي من تطوير الرياضة البارالمبية في مصر.

وأشار الاتحاد إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع هو تمكين اللاعبين ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم الطبيعي في الرياضة داخل بيئة مناسبة وآمنة، من خلال توفير الأدوات اللازمة التي تتيح لهم التدريب والمنافسة دون أي عوائق كما أكد الاتحاد أن المبادرات الداعمة التي تقدمها الجهات المهتمة بعالم الإعاقة تعد شريكًا أساسيًا في مسيرة تطوير الرياضة البارالمبية، وتدعم جهود الاتحاد في نشر اللعبة داخل مختلف المحافظات.

وشدد الاتحاد المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة على التزامه الكامل باستمرار دعم الأندية واللاعبين، والعمل على توفير فرص أكبر للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، إلى جانب السعي لخلق بيئة رياضية متكاملة تساعد اللاعبين على التطور وتحقيق الإنجازات.

