الاتحاد المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة يعلن موعد انطلاق الدور الأول للدوري العام لموسم 2025/2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة عن الموعد الرسمي لانطلاق منافسات الدور الأول من بطولة الدوري العام لموسم 2025/2026، والمقرر إقامته خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر المقبل بصالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من الأندية المعتمدة لدى الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة لضمان خروج النسخة الحالية بأفضل صورة فنية وإدارية

وأكدت مي زين الدين، رئيسة الاتحاد المصري للسلة للكراسي المتحركة، أن الاتحاد يضع مخططا شاملا لبدء الموسم الجديد بصورة احترافية، وقالت: تنطلق بطولة الدوري هذا العام ضمن رؤية الاتحاد لتعزيز نشر لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة على مستوى الجمهورية، ونطمح أن تقدم البطولة نموذجًا مشرفا يبرز اسم مصر ويجسد تطور الرياضة فيها.

وأضافت أن الإعلان المبكر عن موعد البطولة يمنح الأندية فرصة أكبر للاستعداد وتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا قبل ضربة البداية، بما يضمن مستوى تنافسيًا قويا منذ الجولة الأولى.

وأوضحت أن الاستعدادات التنظيمية والفنية تجري على قدم وساق لتوفير أفضل بيئة تنافسية للأندية المشاركة، مع ضمان التزام الفرق بلوائح البطولة والمعايير الفنية المتعارف عليها في مسابقات كرة السلة على الكراسي المتحركة.

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام النقاط، بحيث يحصل الفريق الفائز في كل مباراة على نقطتين، بينما يمنح الخاسر نقطة واحدة، وهو النظام الذي اعتمده الاتحاد لضمان استمرار المنافسة بين جميع الأندية حتى المراحل الأخيرة من البطولة.

ويتيح هذا النظام تقييما أدق لمستوى الفرق، إلى جانب تشجيع الأندية على خوض كل مباراة بروح تنافسية عالية دون فقدان الفرصة في تحسين موقعها بالترتيب العام.

ويؤكد الاتحاد أن اعتماد هذا النظام يعكس حرصه على تطوير البنية التنافسية للعبة، بما يضمن عدالة التصنيف ورفع مستوى الاحتكاك الفني بين جميع الفرق

وتعد هذه النسخة محطة مهمة في خطة الاتحاد لتطوير اللعبة محليا، تمهيدا لتوسيع قاعدة الممارسين وتجهيز لاعبين قادرين على تمثيل مصر في البطولات الإفريقية والدولية المقبلة