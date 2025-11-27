قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الرياضة يشدد على تطوير الجودو ويعلن خطة المعسكرات العسكرية للاعبين
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تركيب الإنترلوك بشيبة النكارية في الزقازيق
وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
مدرب المصري: جاهزون لعبور زيسكو وصدارة المجموعة بـ الكونفدرالية
أحمد حسن يكشف تطورات تجديد أحمد حمدي مع الزمالك
شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها
سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025
عدي الدباغ ينضم لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا
لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم
في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية
بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر
زيت الزيتون والليمون الأبرز.. 7علاجات طبيعية تساعد في تخفيف الإمساك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة يعلن موعد انطلاق الدور الأول للدوري العام لموسم 2025/2026

كرة السلة على الكراسي المتحركة
كرة السلة على الكراسي المتحركة
محمد سمير

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة عن الموعد الرسمي لانطلاق منافسات الدور الأول من بطولة الدوري العام لموسم 2025/2026، والمقرر إقامته خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر المقبل بصالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر. 

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من الأندية المعتمدة لدى الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة لضمان خروج النسخة الحالية بأفضل صورة فنية وإدارية

وأكدت مي زين الدين، رئيسة الاتحاد المصري للسلة للكراسي المتحركة، أن الاتحاد يضع مخططا شاملا لبدء الموسم الجديد بصورة احترافية، وقالت: تنطلق بطولة الدوري هذا العام ضمن رؤية الاتحاد لتعزيز نشر لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة على مستوى الجمهورية، ونطمح أن تقدم البطولة نموذجًا مشرفا يبرز اسم مصر ويجسد تطور الرياضة فيها.

وأضافت أن الإعلان المبكر عن موعد البطولة يمنح الأندية فرصة أكبر للاستعداد وتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا قبل ضربة البداية، بما يضمن مستوى تنافسيًا قويا منذ الجولة الأولى.

وأوضحت أن الاستعدادات التنظيمية والفنية تجري على قدم وساق لتوفير أفضل بيئة تنافسية للأندية المشاركة، مع ضمان التزام الفرق بلوائح البطولة والمعايير الفنية المتعارف عليها في مسابقات كرة السلة على الكراسي المتحركة.

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام النقاط، بحيث يحصل الفريق الفائز في كل مباراة على نقطتين، بينما يمنح الخاسر نقطة واحدة، وهو النظام الذي اعتمده الاتحاد لضمان استمرار المنافسة بين جميع الأندية حتى المراحل الأخيرة من البطولة. 

ويتيح هذا النظام تقييما أدق لمستوى الفرق، إلى جانب تشجيع الأندية على خوض كل مباراة بروح تنافسية عالية دون فقدان الفرصة في تحسين موقعها بالترتيب العام.

ويؤكد الاتحاد أن اعتماد هذا النظام يعكس حرصه على تطوير البنية التنافسية للعبة، بما يضمن عدالة التصنيف ورفع مستوى الاحتكاك الفني بين جميع الفرق

وتعد هذه النسخة محطة مهمة في خطة الاتحاد لتطوير اللعبة محليا، تمهيدا لتوسيع قاعدة الممارسين وتجهيز لاعبين قادرين على تمثيل مصر في البطولات الإفريقية والدولية المقبلة

الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة منافسات الدور الأول بطولة الدوري العام صالة وزارة الشباب والرياضة مي زين الدين رئيسة الاتحاد المصري للسلة للكراسي المتحركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

ترشيحاتنا

رئيس جامعة المنصورة، الدكتور شريف خاطر

جامعة المنصورة تحتل المركز الرابع محليا بتصنيف "التايمز" للجامعات العربية لعام 2026

البابا لاون

البابا لاون يغادر روما متوجها إلى تركيا في مستهل زيارته الرسولية إلى الشرق

افتتاح معرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وزيرة التنمية المحلية تفتتح معرض مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

بالصور

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد