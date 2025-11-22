الاهلي ينعى نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد المصرى لكرة اليد

نعى النادي الأهلي، ببالغ الحزن والأسى، نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد المصرى لكرة اليد والذي توفي اليوم.

وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي وجميع الفرق الرياضية والأجهزة الفنية بالنادي بخالص العزاء لأسرة الراحل نبيل خشبة وللاتحاد المصري لكرة اليد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتوفي نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد كرة اليد صباح اليوم، السبت، بعد صراع طويل مع المرض طوال الفترة الماضية.

أسرة كرة اليد تنعي نبيل خشبة

وحرص عدد من أسرة اللعبة علي نعي نبيل خشبة عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي وأبرزهم عبده عبد الوهاب عضو المجلس السابق ، وقام مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة خالد فتحي في وقت سابق بتكليف نبيل خشبة أمين الصندوق الاتحاد ليتولى ملف إعادة صياغة الهيكلة الإدارية للاتحاد منذ النجاح في الانتخابات العام الماضي.