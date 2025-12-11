سهلة وسريعة .. طريقة الذرة الحلوة بالزبدة بطعم المحلات

إذا كنتي تودين تقديم سناكس مختلفة نقدم اليكي طريقة سهلة وسريعة لعمل الذرة الحلوة بالزبدة بطعم المحلات:



المكونات:

كوبان من الذرة الحلوة (مجمدة أو مسلوقة جاهزة)

٢ ملعقة كبيرة زبدة

رشة ملح

رشة فلفل أسود

رشة بابريكا (اختياري)

رشة جبنة بارميزان مبشورة (اختياري)

الطريقة:

لو الذرة مجمدة: اغسليها بماء فاتر وصفيها جيدًا.

لو مسلوقة جاهزة: تبقى جاهزة على طول.

في طاسة على النار، ضعي ملعقتين زبدة واتركيها تسيح تمامًا.

أضيفي الذرة وقلّبيها على نار متوسطة لمدة 5–7 دقائق لحد ما تتشرب الزبدة وتاخد نكهة حلوة.

ضيفي الملح والفلفل، ولو تحبين طعم أقوى أضيفي بابريكا أو رشة بارميزان.

اقلّبي دقيقة كمان… وبالهنا!

تقديم:

قدميها سخنة في طبق جانبي، أو مع البطاطس والبرجر، أو للأطفال كسناك سريع ولذيذ.