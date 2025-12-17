استهداف تل الأحمر في ريف القنيطرة بقذائف مدفعية إسرائيلية.. تفاصيل

قال خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في سوريا، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت تل الأحمر في أقصى ريف القنيطرة الشمالي الغربي بعدد من القذائف المدفعية من داخل الجولان السوري المحتل، قبل نحو ساعة من رصده لهذه التطورات.

وأضافت في تصريحات مع الإعلاميين خالد عاشور وريهام إبراهيم عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه التحركات تأتي ضمن نمط مستمر من النشاطات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

وأشار خليل هملو إلى أن قوات الاحتلال قامت قبل نحو 3 ساعات من الآن بنصب حاجز على مدخل مدينة القنيطرة المدمرة، المعروف باسم دوار العلم، والذي يربط بين ريف القنيطرة الشمالي والجنوبي ومدينة السلام، ما يعوق حركة المواطنين والتنقل بين المناطق المختلفة وصولاً إلى العاصمة دمشق.

وأكد المراسل أن هذه الإجراءات الإسرائيلية، رغم أنها ليست جديدة، تمثل تطورًا نوعيًا بتثبيت حاجز طيار لقوات الاحتلال، في محاولة للسيطرة على أوصال المحافظة، مما يفاقم الصعوبات أمام السكان المحليين في الزراعة ورعي المواشي والتنقل بين المدن والبلدات، ويؤثر على حياتهم اليومية وأمنهم في المحافظة.