أمجد الشوا: المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية وكشف هشاشة أوضاع النازحين في غزة
جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام لسكان شمال غزة.. تفاصيل
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
الأهلي يواجه تأجيلا في صفقة يوسف بلعمري بسبب قرار الركراكي

إسراء أشرف

شهدت مفاوضات انتقال يوسف بلعمري، الظهير الأيسر لنادي الرجاء المغربي، إلى صفوف النادي الأهلي تطورًا لافتًا، مع اقتراب إتمام الصفقة رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية مغربية أن اللاعب كان مقررًا له السفر إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبي تمهيدًا لتوقيع العقود، إلا أن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، رفض مغادرة بلعمري لمعسكر “أسود الأطلس” المقام حاليًا استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأوضحت التقارير أن قرار الركراكي جاء حرصًا على الحفاظ على الجاهزية الذهنية والبدنية للاعب قبل الاستحقاق القاري، وهو ما قوبل بتفهم كامل من جانب النادي الأهلي الذي احترم رغبة الجهاز الفني للمنتخب المغربي.

وأضافت أن الاتفاق بين الطرفين يقضي بإتمام توقيع العقود إلكترونيًا خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يجري بلعمري الفحوصات الطبية داخل المغرب، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويتحرك الأهلي لتدعيم مركز الظهير الأيسر بعد رحيل التونسي علي معلول، أحد أبرز نجوم النادي في السنوات الأخيرة، ويأتي بلعمري ضمن الخيارات المميزة في هذا المركز على مستوى القارة الإفريقية.

