الأهلي يواجه تأجيلا في صفقة يوسف بلعمري بسبب قرار الركراكي

شهدت مفاوضات انتقال يوسف بلعمري، الظهير الأيسر لنادي الرجاء المغربي، إلى صفوف النادي الأهلي تطورًا لافتًا، مع اقتراب إتمام الصفقة رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية مغربية أن اللاعب كان مقررًا له السفر إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبي تمهيدًا لتوقيع العقود، إلا أن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، رفض مغادرة بلعمري لمعسكر “أسود الأطلس” المقام حاليًا استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأوضحت التقارير أن قرار الركراكي جاء حرصًا على الحفاظ على الجاهزية الذهنية والبدنية للاعب قبل الاستحقاق القاري، وهو ما قوبل بتفهم كامل من جانب النادي الأهلي الذي احترم رغبة الجهاز الفني للمنتخب المغربي.

وأضافت أن الاتفاق بين الطرفين يقضي بإتمام توقيع العقود إلكترونيًا خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يجري بلعمري الفحوصات الطبية داخل المغرب، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويتحرك الأهلي لتدعيم مركز الظهير الأيسر بعد رحيل التونسي علي معلول، أحد أبرز نجوم النادي في السنوات الأخيرة، ويأتي بلعمري ضمن الخيارات المميزة في هذا المركز على مستوى القارة الإفريقية.