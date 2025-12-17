هل تعاني من إرهاق دائم وضعف في التركيز؟.. ماذا عن الفايبرومالجيا؟

الألم العضلي الليفي، المعروف باسم الفايبرومالجيا, هو اضطراب مزمن يسبب ألمًا واسع المدى في العضلات والمفاصل، ويؤثر على الطريقة التي يشعر بها الجسم بالألم. يعاني المصابون به من إرهاق شديد، واضطرابات في النوم، وصعوبات في التركيز، وتقلبات مزاجية.

وتشير الدراسات وفقًَا لموقع مايو كلينيك إلى أن هذا الألم يحدث لأن الدماغ والحبل الشوكي يصبحان أكثر حساسية للإشارات المؤلمة وغير المؤلمة، ما يزيد من شدة الألم حتى عند المؤثرات البسيطة.

أعراض الفايبرومالجيا الرئيسية

الألم العضلي الليفي يظهر بأشكال مختلفة بين الأشخاص، لكن أكثر الأعراض شيوعًا تشمل:

ألم واسع المدى: غالبًا ما يكون مستمرًا وخفيفًا، ويشمل جانبي الجسم وأعلى وأسفل الخصر، ويستمر لأكثر من ثلاثة أشهر.

غالبًا ما يكون مستمرًا وخفيفًا، ويشمل جانبي الجسم وأعلى وأسفل الخصر، ويستمر لأكثر من ثلاثة أشهر. إرهاق شديد: يشعر المريض بالتعب حتى بعد النوم لفترات طويلة، وقد تصاحبه اضطرابات نوم مثل متلازمة تململ الساقين أو انقطاع النفس أثناء النوم.

يشعر المريض بالتعب حتى بعد النوم لفترات طويلة، وقد تصاحبه اضطرابات نوم مثل متلازمة تململ الساقين أو انقطاع النفس أثناء النوم. صعوبات الإدراك والتركيز: ما يعرف بـ"ضباب الليفي"، ويؤثر على القدرة على الانتباه والقيام بالمهام اليومية.

ما يعرف بـ"ضباب الليفي"، ويؤثر على القدرة على الانتباه والقيام بالمهام اليومية. مشاكل صحية مصاحبة: يشمل الصداع التوتّري، متلازمة القولون المتهيج، اضطرابات المفصل الصدغي الفكّي، القلق، والاكتئاب.

الأسباب وعوامل الخطر

لا يوجد سبب واحد للفايبرومالجيا، لكن هناك عدة عوامل قد تزيد احتمالية الإصابة:

زيادة حساسية الدماغ والحبل الشوكي للألم نتيجة التحفيز المتكرر للأعصاب.

نتيجة التحفيز المتكرر للأعصاب. الجينات الوراثية : وجود تاريخ مرضي للعائلة يزيد من احتمالية الإصابة.

: وجود تاريخ مرضي للعائلة يزيد من احتمالية الإصابة. الإصابات الجسدية أو الضغط النفسي الطويل : كالحوادث أو التوتر المستمر.

: كالحوادث أو التوتر المستمر. الجنس: النساء أكثر عرضة للإصابة من الرجال.

التشخيص

يعتمد التشخيص على انتشار الألم في الجسم لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، مع وجود ألم في أربع مناطق على الأقل من خمس مناطق محددة (الجزء العلوي والسفلي من الجسم والجزء المحوري كالرقبة والظهر والصدر).

قد يجري الطبيب فحوصات دم للتأكد من عدم وجود أمراض أخرى، مثل اختبارات الروماتويد، وظائف الغدة الدرقية، ومستوى فيتامين D، وقد تُجرى دراسة نوم إذا كان هناك شك في انقطاع النفس أثناء النوم.

العلاج وإدارة الحالة

رغم عدم وجود علاج شافٍ للفايبرومالجيا، يمكن السيطرة على الأعراض وتحسين نوعية الحياة باستخدام عدة استراتيجيات:

1. الأدوية:

مسكنات الألم : لتخفيف الألم.

: لتخفيف الألم. مضادات الاكتئاب : لتحسين النوم وتقليل الألم.

: لتحسين النوم وتقليل الألم. أدوية الصرع: تساعد في تخفيف الألم العصبي لدى بعض المرضى.

2. العلاج غير الدوائي:

العلاج الطبيعي: تمارين لتحسين القوة والمرونة والتحمل، بما في ذلك التمارين المائية.

تمارين لتحسين القوة والمرونة والتحمل، بما في ذلك التمارين المائية. العلاج الوظيفي: تعديل أسلوب أداء المهام اليومية لتقليل الضغط على الجسم.

تعديل أسلوب أداء المهام اليومية لتقليل الضغط على الجسم. الاستشارة النفسية: دعم الصحة النفسية وتعليم تقنيات التعامل مع التوتر.

3. الرعاية الذاتية:

إدارة التوتر بالاسترخاء، التأمل، أو التنفس العميق.

الالتزام بعادات نوم منتظمة وصحية.

ممارسة الرياضة بانتظام، مثل المشي، السباحة، وركوب الدراجات.

اتباع نظام غذائي صحي، وتجنب التدخين والكافيين الزائد.

4. الطب البديل: