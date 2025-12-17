قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بعد حريق شقتها بالإسكندرية
الوزراء يستعرض أهداف افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد" لتمكين 13 مليون شخص
محافظ القليوبية يتابع إصلاح واجهات المنازل المتضررة جراء حادث قطار طوخ
وزير قطاع الأعمال يستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة تعزيز التعاون والاستثمار في الشركات المصرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هل تعاني من إرهاق دائم وضعف في التركيز؟.. ماذا عن الفايبرومالجيا؟

هل تعاني من ارهاق دائم وضعف في التركيز؟.. ماذا عن الفايبرومالجيا؟
هل تعاني من ارهاق دائم وضعف في التركيز؟.. ماذا عن الفايبرومالجيا؟
ولاء خنيزي

الألم العضلي الليفي، المعروف باسم الفايبرومالجيا, هو اضطراب مزمن يسبب ألمًا واسع المدى في العضلات والمفاصل، ويؤثر على الطريقة التي يشعر بها الجسم بالألم. يعاني المصابون به من إرهاق شديد، واضطرابات في النوم، وصعوبات في التركيز، وتقلبات مزاجية

وتشير الدراسات وفقًَا لموقع مايو كلينيك إلى أن هذا الألم يحدث لأن الدماغ والحبل الشوكي يصبحان أكثر حساسية للإشارات المؤلمة وغير المؤلمة، ما يزيد من شدة الألم حتى عند المؤثرات البسيطة.

أعراض الفايبرومالجيا الرئيسية 

الألم العضلي الليفي يظهر بأشكال مختلفة بين الأشخاص، لكن أكثر الأعراض شيوعًا تشمل:

  • ألم واسع المدى: غالبًا ما يكون مستمرًا وخفيفًا، ويشمل جانبي الجسم وأعلى وأسفل الخصر، ويستمر لأكثر من ثلاثة أشهر.
  • إرهاق شديد: يشعر المريض بالتعب حتى بعد النوم لفترات طويلة، وقد تصاحبه اضطرابات نوم مثل متلازمة تململ الساقين أو انقطاع النفس أثناء النوم.
  • صعوبات الإدراك والتركيز: ما يعرف بـ"ضباب الليفي"، ويؤثر على القدرة على الانتباه والقيام بالمهام اليومية.
  • مشاكل صحية مصاحبة: يشمل الصداع التوتّري، متلازمة القولون المتهيج، اضطرابات المفصل الصدغي الفكّي، القلق، والاكتئاب.

الأسباب وعوامل الخطر

لا يوجد سبب واحد للفايبرومالجيا، لكن هناك عدة عوامل قد تزيد احتمالية الإصابة:

  • زيادة حساسية الدماغ والحبل الشوكي للألم نتيجة التحفيز المتكرر للأعصاب.
  • الجينات الوراثية: وجود تاريخ مرضي للعائلة يزيد من احتمالية الإصابة.
  • الإصابات الجسدية أو الضغط النفسي الطويل: كالحوادث أو التوتر المستمر.
  • الجنس: النساء أكثر عرضة للإصابة من الرجال.

التشخيص

يعتمد التشخيص على انتشار الألم في الجسم لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، مع وجود ألم في أربع مناطق على الأقل من خمس مناطق محددة (الجزء العلوي والسفلي من الجسم والجزء المحوري كالرقبة والظهر والصدر).
قد يجري الطبيب فحوصات دم للتأكد من عدم وجود أمراض أخرى، مثل اختبارات الروماتويد، وظائف الغدة الدرقية، ومستوى فيتامين D، وقد تُجرى دراسة نوم إذا كان هناك شك في انقطاع النفس أثناء النوم.

العلاج وإدارة الحالة

رغم عدم وجود علاج شافٍ للفايبرومالجيا، يمكن السيطرة على الأعراض وتحسين نوعية الحياة باستخدام عدة استراتيجيات:

1. الأدوية:

  • مسكنات الألم: لتخفيف الألم.
  • مضادات الاكتئاب: لتحسين النوم وتقليل الألم.
  • أدوية الصرع: تساعد في تخفيف الألم العصبي لدى بعض المرضى.

2. العلاج غير الدوائي:

  • العلاج الطبيعي: تمارين لتحسين القوة والمرونة والتحمل، بما في ذلك التمارين المائية.
  • العلاج الوظيفي: تعديل أسلوب أداء المهام اليومية لتقليل الضغط على الجسم.
  • الاستشارة النفسية: دعم الصحة النفسية وتعليم تقنيات التعامل مع التوتر.

3. الرعاية الذاتية:

  • إدارة التوتر بالاسترخاء، التأمل، أو التنفس العميق.
  • الالتزام بعادات نوم منتظمة وصحية.
  • ممارسة الرياضة بانتظام، مثل المشي، السباحة، وركوب الدراجات.
  • اتباع نظام غذائي صحي، وتجنب التدخين والكافيين الزائد.

4. الطب البديل:

  • الوخز بالإبر: يساعد على تخفيف الألم وتحسين تدفق الدم.
  • التدليك: يريح العضلات ويزيد من إنتاج مسكنات الألم الطبيعية.
  • اليوغا والتاي تشي: تجمع بين التنفس العميق والحركات البطيئة لتخفيف التوتر وتحسين المرونة.
الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

ذهب

تجاوز الـ 46 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

المتهم

القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين بالمعصرة

المتهمون

بيوزعوا أموال.. القبض على 3 من أنصار مرشح بحلوان

المتهمون

انتخابات النواب.. القبض على 3 من أنصار أحد المرشحين بالبساتين

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

