رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي: المنيا محافظة محورية في صعيد مصر

بحث محافظ المنيا اللواء عماد كدواني والسفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر والوفد المرافق لها ، اليوم الأربعاء ، سبل تعزيز التعاون المشترك ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية التي يمولها الاتحاد الأوروبي على أرض المحافظة وذلك بحضور الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ .

وأكد محافظ المنيا -حسب بيان عن المحافظة اليوم، على تقديره للشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي ودوره الحيوي في دعم قطاعات الزراعة والصحة والتعليم باعتبارها من القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر ، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تذليل جميع المعوقات لضمان تحقيق المستهدف من المشروعات المشتركة بما يتوافق مع خطط الدولة للتنمية الشاملة.

واستعرض اللقاء المقومات الاقتصادية والتنافسية لمحافظة المنيا والتى تمثل "أرضًا خصبة للفرص" بما تمتلكه من منطقة صناعية واعدة وقوة بشرية شابة، وأيدٍ عاملة مدرّبة، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار.

وأوضح المحافظ أن جهود رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في تطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق، أسهمت في دعم المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المحافظة مؤكدا أن المنيا تتميز بقطاع زراعي رائد، حيث تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة، وتنفرد بزراعة محاصيل استراتيجية وتصديرية، من بينها البلح والعنب والبصل والبطاطس والنباتات العطرية، مؤكدًا سعي المحافظة لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالانفتاح على التعاون الدولي.

وأشار إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي مستعرضًا قدرات "مجمع الذكاء المكاني" التابع للمحافظة، والذي يُعد أحد أدوات التحول الرقمي والرفع المساحي بدقة تكنولوجية عالية، ومتابعة المشروعات القومية لحظيًا، مؤكدًا أن المحافظة تُسخّر كافة إمكانياتها لدعم التحول الرقمي داخل الأجهزة التنفيذية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء الحكومي، وشفافية البيانات، وسرعة اتخاذ القرار، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

ومن جانبها، أشادت السفيرة أنجلينا إيخهورست بحجم الإنجازات التي تشهدها المحافظة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي ينفذ عددًا من المشروعات في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والصناعة والصحة والتعليم ، مشيرة إلى تفقدها للمرحلة الثالثة من مشروع إعادة تدوير الصرف الزراعي بقرية "صفط الشرقية" بمركز المنيا أحد مشروعات البرنامج القومي للصرف، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، معلنة عن البدء في المرحلة الرابعة من المشروع لتنقية المياه من المبيدات والمواد الكيماوية وإعادة استخدامها، بما يتماشى مع التوجه العالمي نحو الاستدامة البيئية.

وأعربت السفيرة عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى فتح آفاق جديدة ومكثفة للتعاون المشترك مع محافظة المنيا خلال الفترة المقبلة، واصفةً إياها بالمحافظة "المحورية" في صعيد مصر، مشيرة إلى أن النجاحات المتحققة في المشروعات القائمة تمثل دافعًا قويًا لضخ المزيد من الاستثمارات التنموية، وتعزيز الشراكة في مجالات الابتكار، والطاقة النظيفة، ودعم القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة ويرتقي بمستوى معيشة المواطن المنياوي.

ومن المقرر أن تختتم السفيرة جولتها التى استمرّت ثلاثة أيام بالمنيا بزيارة جامعة دراية الخاصة للقاء الطلاب وتحفيزهم على ريادة الأعمال والانخراط في مجال العمل الحر، وتأهيلهم تقنيًا لمتطلبات سوق العمل المعاصر، تأكيدًا على دور التعليم في دعم الاقتصاد الوطني.