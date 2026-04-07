الأنبا مينا: طريق الصليب هو الحياة لكل من يسير فيه بإيمان

تفقد الأنبا مينا، أسقف برج العرب والعامرية وتوابعها، صلوات البصخة المقدسة بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين ببرج العرب القديم، وذلك في إطار متابعته الرعوية ومشاركته أبناء الإيبارشية أجواء أسبوع الآلام الروحية.

وحرص نيافته على التواجد وسط شعبه ومشاركتهم الصلوات، مؤكدًا على عمق هذه الأيام المقدسة في حياة الأقباط، باعتبارها فترة للتوبة ومراجعة النفس والنمو الروحي.

وخلال كلمته، شدد الأنبا مينا على أهمية السير في طريق الصليب، قائلًا: "طريق الصليب هو طريق الحياة لكل من يسير فيه بإيمان"، مشيرًا إلى أن صلوات البصخة تمنح الإنسان فرصة حقيقية للرجوع إلى الله والاقتراب منه بقلب منسحق.

وتشهد الكنائس خلال أسبوع الآلام حالة من الخشوع والروحانية، من خلال صلوات البصخة التي تتضمن قراءات وطقوسا تعبر عن آلام السيد المسيح، في رحلة إيمانية تستمر حتى الوصول إلى فرحة القيامة المجيدة.