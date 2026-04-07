قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزيرة التضامن تستعرض أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع فريق عمل برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بالوزارة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة.

وتناول الاجتماع استعراض أعمال برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، خاصة أن التمكين الاقتصادي يعد أحد الركائز الاستراتيجية لوزارة التضامن الاجتماعي للتحول من الدعم إلى التنمية والإنتاج.

وتستهدف المنظومة الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، حيث تفتح أبواب الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا.

ووصل عدد الجهات الشريكة إلى 34  جهة من الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث يتم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية فيما بينها لضمان تحقيق أعلي معدلات تكامل كافة صور النفع وضمان عدم ازدواجية تقديم الخدمات إلي الأسر الأولى بالرعاية.

واستعرض الاجتماع الحزم التي  تضمها المنظومة، وهي عشرة منتجات مالية ومصرفية وغير مالية تشمل توسيع إتاحة الخدمات المالية عبر القنوات المكانية والرقمية لأول مرة، التمويل، والادخار الرقمي، ونقل الأصول الإنتاجية، والاستثمار في الذهب المرقمن، والمشروعات القطاعية الزراعية والصناعية، وبرامج التشغيل والتأمين والإنتاج، حيث ستتم الاستفادة من المخصصات المتاحة بالفعل لدى الشركاء دون أي تكلفة إضافية على الدولة وبما يتيح انتقالًا حقيقيًا من الحماية إِلى الإنتاج.

كما تقدم المنظومة برامج التوعية والتدريب؛ وبرامج التمويل المتناهي الصغر؛ والشمول المالي الرقمي عبر تطبيق "تحويشة"؛ والتسويق للحرف والمنتجات عبر منصة التسويق الإلكتروني ومعارض "ديارنا"، والتأمين متناهي الصغر، ومبادرة "ازرع". 

وأعربت الدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، عن سعادتها بالتواجد والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن التمكين أساس الحماية الاجتماعية، مشيدة كذلك بالربط بين البريد وبنك ناصر الاجتماعي.

هذا وقد حضر اللقاء المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ووليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ورأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وإنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والدكتور وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار.

وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي المنظومة المالية المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي هالة السعيد التخطيط والتنمية الاستراتيجية

