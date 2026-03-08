حكاية نرجس الحلقة 4 .. ريهام عبد الغفور تعوض والدة الطفل المخطوف

أذيعت الحلقة الرابعة من مسلسل حكاية نرجس، من بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور، وشهدت عددا من الأحداث، منها إصابة الطفل الذي اختطفته “نرجس” بمرض “الصفرا”، ما أدى إلى حجزه في الحضَّانة.

كما قامت نرجس بتعويض والدة الطفل (البائعة) الذي خطفته منها، بمبلغ مالي دون، أن تخبرها بشيء.

أبطال مسلسل حكاية نرجس:

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور، كل من: حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، أحمد عزمي، وهو من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الإنجاب، حيث يلقي العمل الضوء على طريقة تعامل المرأة التي تُحرَم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر منصتي “شاهد” و"watch it"، وقنوات “dmc دراما - dmc العامة - الحياة - القاهرة والناس"، وشبكة راديو تليفزيون العرب (Art).