إطلاق مبادرة «براعم حماة الوطن» بالإسماعيلية لتكريم المتفوقين ودعم الطلاب علميًا

حرص الدكتور محمد شيحة الأمين العام لحزب حماة الوطن بالإسماعيلية، حضور حفل إطلاق مبادرة «براعم حماة الوطن»، لدعم الطلاب المتفوقين دراسيًا وتقديم الرعاية العلمية والاجتماعية لهم، وذلك برعاية أمانة المواطنة بالحزب.

وجاءت المبادرة التي حضرها النائبة الدكتورة بسمة هنداوي عضو مجلس للشيوخ، والمهندس أحمد السنجهاوي الأمين العام المساعد وأمين التنظيم، وعماد يونان أمين أمانة المواطنة، وكوادر وقيادات الحزب، ومحمود الكيلاني مدير العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم، وعلاء عناني مدير إدارة أبوصوير التعليمية.

وتم خلال الفعالية التي أقيمت بمكتبة مصر العامة، تكريم عدد من الطلاب المتفوقين من براعم حماة الوطن، تقديرًا لتفوقهم الدراسي وتحفيزًا لهم على مواصلة النجاح.

وتهدف المبادرة إلى احتواء الطلاب علميًا من خلال تنظيم مجموعات للدعم الدراسي، إلى جانب تقديم المساندة الاجتماعية لهم، بما يسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية، وقد انطلقت المبادرة بمشاركة نحو 500 طالب وطالبة من براعم حماة الوطن.

في هذا السياق، كلف الدكتور محمد شيحة، أمين حزب حماة الوطن بالإسماعيلية، أمانة المواطنة برئاسة عماد يونان، بتولي مسؤولية تنفيذ المبادرة، على أن يتولى منصب المدير التنفيذي للحملة، مؤكدًا أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تسهم في دعم العملية التعليمية وتعزيز قيم الانتماء لدى الشباب.

وأكد الحضور أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو دعم الطلاب ورعاية المتفوقين، مشيدين بالدور المجتمعي الذي يقوم به حزب حماة الوطن في خدمة أبناء المحافظة.