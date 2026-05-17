موسى صبري: محمد عادل إمام لم يصل للمكانة التي وصل لها والده

أكد الناقد الفني موسى صبري، أن اليوم تحل ذكرى عيد ميلاد الفنان والزعيم عادل إمام، الـ 86 موضحًا الزعيم قدم أعمالا فنية طوال الـ 62 سنة الماضية، حظيت بمحبة الجمهور المصري والعربي.

وأضاف الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن الزعيم عادل إمام يعتبر حالة فنية نادية، من الصعب أن تتكرر مرة ثانية، وأنه من المستحيل وجود فنان مثل عادل إمام، يظهر مرة ثانية، لأنه رمز فني.

وأوضح أن ما قام به عادل إمام يجب أن يدرس في مناهج التمثيل، والمعاهد الأكاديمية، وأن عادل إمام نجح في المسرح وفي التلفزيون، وفي السينما وفي كل شئ عمل به، وهو أصبح مرجع.

وأشار إلى أن الفنان محمد عادل إمام، لم يصل للمكانة التي وصل لها والده، وأن محمد إمام حقق نجاح جماهيري، لكن لم يصل لما وصل له والده، وأن محمد إمام له قاعدة جماهيرية، وأنه يسعى طوال الوقت لتقديم أعمال فنية مختلفة، ولها جمهور.

وأوضح أن محمد إمام نجح في السينما، لكن الاختيارات في المسلسلات ضعيفة، وأن محمد إمام ناجح.