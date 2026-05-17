حبس المتهم بسرقة أسلاك كهربائية ومواسير من داخل أستوديو مصر

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة أسلاك كهربائية ومواسير من داخل أستوديو مصر في الطالبية.

ألقى رجال المباحث بالجيزة، القبض على عاطل، خلال محاولته سرقة أسلاك كهربائية ومواسير من داخل أستوديو مصر في الطالبية، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى المقدم محمد مختار رئيس مباحث الطالبية، بلاغا بضبط لص داخل أستوديو مصر، انتقل رجال المباحث لمحل الواقعة، وتبين أن عاطل تسلل داخل أستوديو مصر، لسرقة أسلاك كهربائية ومواسير، وتم القبض عليه.

بمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.