قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

وزارة الأوقاف: يقظة الضمير الإنساني تبدأ من حماية الأطفال وصون حقوقهم

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تؤكد وزارة الأوقاف أن تزامن الاحتفاء باليوم الدولي للضمير مع يوم الطفل الفلسطيني، وكلاهما يوافق الخامس من أبريل، يمثل دلالة إنسانية عميقة على أن يقظة الضمير الإنساني تبدأ من حماية الأطفال، وصون حقوقهم، وتوفير حياة آمنة كريمة لهم، بوصفهم أمل الحاضر وصنّاع المستقبل.

ويأتي إحياء اليوم الدولي للضمير تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 2019، والذي اعتمد هذا اليوم لتعزيز ثقافة السلام، وترسيخ قيم الرحمة والتسامح، وتأكيد أهمية استحضار الضمير الإنساني في مواجهة الأزمات والصراعات، بما يسهم في بناء عالم أكثر عدلًا وإنسانية.

وتشير الوزارة إلى أن معاناة الطفل الفلسطيني تمثل اختبارًا حقيقيًّا لضمير العالم، حيث تكشف الأحداث عن حجم التحديات الإنسانية التي تواجه الأطفال في مناطق الصراع، بما يتطلب تكاتف الجهود الدولية لضمان حمايتهم، وتوفير سبل الرعاية الصحية والتعليمية والنفسية لهم.

وفي هذا السياق، تثمن وزارة الأوقاف الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وخاصة ما قدمته من نموذج إنساني رفيع في رعاية الأطفال الفلسطينيين، ومن ذلك استضافة عدد كبير من الأطفال الخدّج الذين تم إجلاؤهم من مستشفى الشفاء بقطاع غزة خلال الأحداث التي شهدها القطاع، حيث وفرت لهم مصر الرعاية الطبية الكاملة حتى تحسنت حالتهم الصحية، في مشهد يجسد القيم الأصيلة للدولة المصرية وحرصها على أداء دورها الإنساني.

وتلفت الوزارة إلى ما حملته مشاهد لمّ شمل عدد من هؤلاء الأطفال بأسرهم بعد فترة علاجهم من دلالات إنسانية عميقة، تؤكد أن إنقاذ حياة طفل هو في حقيقته إحياء لقيم الرحمة في ضمير الإنسانية، مصداقًا لقول الله سبحانه وتعالى: {ومَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن رعاية الأطفال وحمايتهم من ويلات الصراعات واجب ديني وإنساني، حيث دعا الإسلام إلى الرحمة بالصغار والعناية بهم، فقال سيدنا النبي ﷺ: "ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا"، وهو ما يرسخ قيمة الضمير الحي الذي لا يغفل عن معاناة الضعفاء.

كما تدعو الوزارة إلى استلهام هذه المناسبة في ترسيخ قيم الرحمة في المجتمعات، وتنشئة الأجيال على احترام حق الحياة، ونبذ العنف، ودعم كل الجهود الرامية إلى حماية الطفولة، بوصف ذلك واجبًا أخلاقيًّا تشترك فيه المؤسسات والأفراد.

وتوجه وزارة الأوقاف أبناءها من الأئمة والخطباء إلى استثمار هذه المناسبات في تعزيز الوعي بقيم الرحمة الإنسانية، والتأكيد أن بناء الإنسان لا يتحقق إلا ببناء الضمير، وأن المجتمعات التي تحافظ على إنسانيتها هي التي تجعل حماية الطفل أولوية لا تقبل التأجيل.

وتجدد وزارة الأوقاف تأكيدها استمرار دورها الدعوي والتوعوي في دعم القيم الإنسانية النبيلة، وتعزيز الوعي المجتمعي في كل القضايا، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك يقوم على الرحمة والتكافل واحترام الإنسان.

الطفل الفلسطيني الأطفال اليوم الدولي للضمير الأوقاف فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد وايمان

انقطاع الكهرباء

سعر الدولار

مجدي عبد الغني

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

ترشيحاتنا

اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

أدوية

اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

بالصور

فيديو

مي كساب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عصام محمد عبد القادر

مجدي أبو زيد

كريم خالد عبد العزيز

د.نجلاء شمس

المزيد