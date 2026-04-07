وزير الري يؤكد أهمية التنسيق مع الأمم المتحدة بمجال الإنذار المبكر للمخاطر المناخية

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، وذلك بحضور الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم ومدير قسم البيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.

وتوجه الدكتور سويلم بالتحية إلى نوجوتشي، مشيدًا بالتعاون المتميز بين الوزارة والبرنامج خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتشاور في مختلف مجالات التعاون، خاصة المعنية بالتكيف مع تغير المناخ، مع البناء على الجهود الوطنية الجارية في مجال نظم الإنذار المبكر للمخاطر المناخية.

من جانبها، أعربت نوجوتشي عن تقديرها للوزير، مشيرةً إلى وجود شراكة استراتيجية قوية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الموارد المائية والري.

وأكدت على مواصلة العمل المشترك في المشروعات والمبادرات المعنية بتعزيز التكيف مع تغير المناخ بقطاع المياه، بما يضمن إعداد مشروعات متكاملة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وخلال اللقاء، تم استعراض موقف عدد من المشروعات الجارية بالتعاون بين الجانبين، وعلى رأسها "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، الجاري تنفيذه بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار، والمقرر الانتهاء من أنشطته في نوفمبر ٢٠٢٦، حيث تم حتى تاريخه إعداد خرائط لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، وخرائط تداخل المياه المالحة، وخرائط مخاطر السيول، إلى جانب تطوير نظم رصد السواحل، وإعداد خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية على امتداد السواحل الشمالية لمصر، بما يدعم جهود التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

كما تم مناقشة فرص التعاون المستقبلية ضمن المرحلة الثانية من المشروع، خاصة في مجال تنفيذ مشروعات تغذية الشواطئ كحلول قائمة على الطبيعة، بما يتكامل مع جهود حماية السواحل الجارية.

وتناول اللقاء تطورات مشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة لأغراض الزراعة"، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام ٢٠٢٣، حيث تم تنظيم ورشة عمل موسعة بمشاركة جهات تمويلية دولية وشركاء التنمية، بهدف حشد التمويل اللازم للمشروع.

كما تم استعراض مكونات الخطة الوطنية للتكيف في قطاع المياه، والتي يتم إعدادها بالتعاون بين الوزارة والبرنامج، حيث تشمل تقييم تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية، وإعداد دراسات متخصصة في مجال المياه الجوفية، إلى جانب تطوير قواعد بيانات متكاملة لمشروعات الحماية من أخطار السيول.