وزيرة الثقافة تنعي الفنانة التشكيلية الكبيرة زينب السجيني

نعت الدكتورة جيهان زكى، وزيرة الثقافة في بيان منذ قليل ، الفنانة التشكيلية الكبيرة زينب السجيني، التي غادرت عالمنا بعد مسيرة استثنائية حفرت خلالها اسمها في ذاكرة الفن المصري والعربي، كإحدى رائدات الفن التشكيلي في مصر والوطن العربى.



وقال البيان : لقد كانت الراحلة قيمة فنية وإنسانية نادرة، وصوتًا مخلصًا للجمال، حملت في أعمالها نبض الوطن ووجدان الإنسان، وأسهمت عبر عطائها الأكاديمي والإبداعي في تشكيل وعي أجيال متعاقبة من الفنانين، لتظل واحدة من العلامات الفارقة في تاريخ الفن التشكيلي.

رحيل زينب السجينى

وأضاف البيان: فقدانًا لفنانة كبيرة فحسب، بل خسارة لقامة ثقافية رفيعة، تركت إرثًا فنيًا وإنسانيًا خالدًا سيبقى شاهدًا على عمق تجربتها وصدق رسالتها.

واختتم : وتتقدم الدكتورة جيهان زكى بخالص العزاء لأسرة الفن التشكيلي في مصر والعالم العربي ولعائلتها الكريمة .