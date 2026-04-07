الكهرباء والجسور.. ما أهم البنى التحتية المهددة في إيران؟
وزيرة التنمية المحلية تبحث مع سفير التشيك بالقاهرة مجالات التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ،  ايفان يوكل سفير التشيك بالقاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور  السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى والدكتورة نجلاء العادلى رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على التعاون الدولى .

وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بالسفير التشيكي ، مؤكدة علي عمق العلاقات التي تجمع مصر والتشيك وتطلع الوزارة خلال الفترة المقبلة للتعاون المشترك في المجالات المحلية والبيئة . 

ومن جانبه تقدم سفير التشيك بالقاهرة  بخالص التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة تجديد الثقة بسيادتها فى الحكومة الجديدة كوزيرة للتنمية المحلية والبيئة، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح واستكمال النجاحات التى حققتها خلال الفترة الماضية .

كما أشار السفير إيفان يوكل إلي العلاقات التاريخية بين مصر والتشيك ووجود مجالات كثيرة للتعاون الثنائي، مشيراً إلى أنه يعمل خلال الفترة الحالية علي فتح مجالات للتعاون الجديدة بين البلدين وذلك في إطار مبادرة Eu - Horizon والخاصة بالاتحاد الأوروبي في ظل وجود مصر عضواً بها منذ أكتوبر الماضي وهناك العديد من البرامج التي يمكن التعاون فيما يخص مجالات عمل الوزارة وعلي وجه الخصوص البنية الأساسية للمجتمعات في قطاعات مثل معالجة وتدوير المياه والتحكم الذكي في المياه وتنمية المدن الذكية والنقل الحضري والطاقة الشمسية .  

ومن جانبها تقدمت الدكتورة منال عوض بخالص الشكر للسفير التشيكي، واستعرضت عدداً من المجالات التي يمكن التعاون فيها ومن بينها مجالات النقل الحضري ( أتوبيسات النقل التي تعمل بالطاقة الشمسية ) بالإضافة إلي موضوعات التنمية الحضرية والبنية التحتية في المحافظات المختلفة.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق علي استمرار التشاور بين الجانبين للوقوف علي المشروعات المناسبة والتي تقع ضمن مجالات عمل الوزارة والتي يمكن تنفيذها في إطار  مبادرة Eu - Horizon والخاصة بالاتحاد الأوروبي.

حملات مرورية مكثفة لضمان الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشرقية

تغيب موظفين وغلق مقرات عدد من الوحدات المحلية وإحالة المقصرين للتحقيق بالشرقية

أورمان الشرقية.. توزيع ملابس جديدة على 150 طفل يتيم

تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ.. لهذه الأسباب

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

