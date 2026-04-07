فيفو تطلق نسخة تجريبية لتلك الهواتف.. خطوات التثبيت

انضمت شركة فيفو أخيرًا إلى منافسيها الصينيين، أوبو وون بلس وريلمي، لتقديمها لمستخدميها إمكانية الوصول المبكر إلى تحديث أندرويد 17

وتعتمد هذه النسخة التجريبية على الإصدار التجريبي الثاني من أندرويد 17، وهي متاحة حاليًا فقط لأحدث هواتفها الرائدة، فيفو X300 برو وآي كيو أو 15 .

بدأت الشركة بالفعل باستقبال طلبات الانضمام لبرنامج المعاينة للمطورين لنظام أندرويد 17، وهو متاح حاليًا في الصين. نتوقع توسع نطاقه ليشمل مناطق أخرى خلال الأيام والأسابيع القادمة.

إذا كان لديك جهاز متوافق وتقيم في منطقة مدعومة، يمكنك التسجيل في برنامج Android 17 Developer Preview والحصول على وصول مبكر لأحدث الميزات والتحديثات. فيما يلي قائمة بالمشاكل في الإصدار التجريبي الحالي الذي شاركته شركة Vivo.

شركة فيفو

فيفو X300 برو:



1. لا يمكن استخدام بصمة الإصبع.

2. وظيفة التقاط الشاشة غير متاحة.

3. قد تتعطل بعض التطبيقات المدمجة وتطبيقات الطرف الثالث.

4. قد تتسبب بعض إعدادات النظام (نمط النظام، الوضع السهل، نظام الخصوصية، إلخ) في حدوث أعطال.

آي كيو أو أو 15

1. لا يمكن استخدام بصمة الإصبع.

2. وظيفة التقاط الشاشة غير متاحة.

3. قد لا تتمكن من فتح النافذة الصغيرة.

4. خاصية التعرف على الوجه غير متاحة مؤقتًا.

5. قد يتعطل زر الصفحة الرئيسية أحيانًا؛ يُنصح باستخدام أزرار التنقل.

قبل الترقية إلى الإصدار التجريبي من أندرويد 17، يجب الانتباه إلى أنه يصعب العودة إلى الإصدار التجريبي المستقر إلا بإجراء إعادة ضبط المصنع الكاملة ويجب التأكد من عمل نسخة احتياطية من بياناتك المهمة. كذلك، التأكد من أن هاتفك يحتوي على 5 جيجابايت على الأقل من مساحة التخزين وأن شحنه لا يقل عن 40% قبل تثبيت الإصدار التجريبي.

كيفية تثبيت الإصدار التجريبي من نظام Android 17 على هواتف Vivo و iQOO؟



يمكنك القيام بعمل نسخة احتياطية من بياناتك المهمة بالانتقال إلى الإعدادات > إعدادات إضافية > النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط > النسخ الاحتياطي والاستعادة، ثم اختر ما تريد نسخه احتياطيًا. بعد ذلك، قم بتنزيل ملف البرنامج الثابت المطلوب من الموقع الرسمي .

والآن، اتبع هذه الخطوات:

توصيل هاتف Vivo الخاص بك بجهاز الكمبيوتر عبر كابل USB.

تغيير إعدادات USB الخاصة بالهاتف إلى وضع نقل الملفات.

نسخ برنامج التشغيل الذي تم تحميله إلى وحدة التخزين الداخلية للهاتف (إذا لم يكن موجودًا بالفعل).

على هاتفك، انتقل إلى الإعدادات > إدارة النظام والترقية > ترقية النظام > إعدادات الترقية > الترقية المحلية

اختر ملف البرنامج الثابت الذي تم تنزيله وابدأ عملية الترقية.

بمجرد اكتمال الترقية، انقر فوق إعادة التشغيل.

