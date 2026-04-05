خطوة أولى لإنهاء الحرب.. أمريكا وإيران تناقشان وقف إطلاق النار 45 يوما
تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين الآن بالبورصة والأسواق
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
بصواريخ عنقودية.. إيران تشن 3 هجمات على وسط إسرائيل وتثير حالة استنفار
الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن
3 أندية إسبانية تتصارع لضم مصطفى شوبير
انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور
انفجارات متعددة تهز طهران ومناطق جنوبية وشمالية من إيران
مصرع 5 أشخاص وإصابة فتاة من أسرة واحدة في حادث تصادم بصحراوي سوهاج
هل يجوز إخراج الزكاة في صورة أدوية للمرضى بدلا من المال؟.. الإفتاء تجيب
‏إعلام إيراني: 5 قتلى بهجوم أمريكي إسرائيلي على قم
موعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2026 وخطوات الاستعلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

«فيفو» تطلق X300 Ultra .. سعر ومواصفات الهاتف الرائد

لمياء الياسين

أُطلق هاتف Vivo X300 Ultra حديثًا في الصين، وكما هو متوقع من سلسلة هواتف Ultra من Vivo، فهو هاتف رائد بمواصفات عالية لعشاق التصوير. 

يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 الأفضل، ويتميز بنظام كاميرا من علامة Zeiss التجارية.

إلى جانب المواصفات الرئيسية، كشفت شركة فيفو أيضاً عن أسعار إصلاح الهاتف الذكي الرسمية، دعونا نلقي نظرة عليها.

بالنسبة للأساسيات، يبلغ سعر استبدال الشاشة 1620 يوانًا، مع وجود خصم يصل إلى 1320 يوانًا في حال موافقة المستخدم على إعادة الشاشة التالفة لإعادة تدويرها. 

أما البطارية الجديدة فتبلغ تكلفتها 199 يوانًا، بينما يبلغ سعر استبدال الغطاء الخلفي 350 يوانًا.

ليس من المستغرب أن تكون إصلاحات اللوحة الأم هي الأغلى. 

وبحسب المواصفات، تتراوح الأسعار من 3300 يوان للنسخة ذات سعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت وصولاً إلى 4200 يوان للنسخة ذات سعة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت.

بالنسبة للكاميرا، تبلغ تكلفة استبدال المستشعر الرئيسي الخلفي 820 يوانًا، وعدسة المنظار 790 يوانًا، ووحدة التصوير فائقة الاتساع 450 يوانًا، بينما المستشعر متعدد الأطياف الأصغر ليس مجانيًا، إذ يبلغ سعره 95 يوانًا. 

في المقابل، تُعد الكاميرا الأمامية معقولة السعر نسبيًا، حيث تبلغ تكلفتها 125 يوانًا.

في حال فقدان الملحقات، يمكنك الحصول على مجموعة الشاحن بسعر 199 يوانا، وسعر كابل البيانات البديل 69 يوانا.

تجدر الإشارة إلى أن الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك الشاشة والبطارية واللوحة الأم والكاميرات، مشمولة مجانًا خلال فترة الضمان. 

