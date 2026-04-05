«فيفو» تطلق X300 Ultra .. سعر ومواصفات الهاتف الرائد

أُطلق هاتف Vivo X300 Ultra حديثًا في الصين، وكما هو متوقع من سلسلة هواتف Ultra من Vivo، فهو هاتف رائد بمواصفات عالية لعشاق التصوير.

يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 الأفضل، ويتميز بنظام كاميرا من علامة Zeiss التجارية.

إلى جانب المواصفات الرئيسية، كشفت شركة فيفو أيضاً عن أسعار إصلاح الهاتف الذكي الرسمية، دعونا نلقي نظرة عليها.

هاتف Vivo X300 Ultra

بالنسبة للأساسيات، يبلغ سعر استبدال الشاشة 1620 يوانًا، مع وجود خصم يصل إلى 1320 يوانًا في حال موافقة المستخدم على إعادة الشاشة التالفة لإعادة تدويرها.

أما البطارية الجديدة فتبلغ تكلفتها 199 يوانًا، بينما يبلغ سعر استبدال الغطاء الخلفي 350 يوانًا.

ليس من المستغرب أن تكون إصلاحات اللوحة الأم هي الأغلى.

وبحسب المواصفات، تتراوح الأسعار من 3300 يوان للنسخة ذات سعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت وصولاً إلى 4200 يوان للنسخة ذات سعة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت.

بالنسبة للكاميرا، تبلغ تكلفة استبدال المستشعر الرئيسي الخلفي 820 يوانًا، وعدسة المنظار 790 يوانًا، ووحدة التصوير فائقة الاتساع 450 يوانًا، بينما المستشعر متعدد الأطياف الأصغر ليس مجانيًا، إذ يبلغ سعره 95 يوانًا.

في المقابل، تُعد الكاميرا الأمامية معقولة السعر نسبيًا، حيث تبلغ تكلفتها 125 يوانًا.

في حال فقدان الملحقات، يمكنك الحصول على مجموعة الشاحن بسعر 199 يوانا، وسعر كابل البيانات البديل 69 يوانا.

تجدر الإشارة إلى أن الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك الشاشة والبطارية واللوحة الأم والكاميرات، مشمولة مجانًا خلال فترة الضمان.