بميزات ثورية.. إليك أفضل هواتف قابلة للطي في الأسواق

توقفت شركة شاومي عن إنتاج هواتفها القابلة للطي لمدة عام، حيث كان آخر ظهور لها مع هاتف Xiaomi Mix Fold 4 في 2024، ولم تُصدر أي هواتف أخرى في عام 2025، لكن يبدو الآن أن هذه الفترة قد شارفت على الانتهاء.

وتشير شائعة جديدة إلى أن شركة شاومي ستطلق جهازها القابل للطي التالي في أوائل شهر يوليو المقبل.

ميزات هاتف شاومي 17 ماكس

وبحسب التسريبات من المتوقع أن يُطرح هاتف شاومي القابل للطي من الجيل الجديد بالتزامن مع هاتف شاومي 17 ماكس الشهر المقبل، إلا أن هذا الموعد تأجل، بحسب التقارير، إلى أوائل يوليو.

كما أن هناك شكوكاً متزايدة حول الاسم، وقد لا يُطلق عليه اسم Mix Fold 5 على الإطلاق.

كشفت قائمة سابقة في قاعدة بيانات IMEI عن هاتف Xiaomi قابل للطي برقم الطراز 26023PN08C والاسم الرمزي "pecan".

وتكمن أهمية هذا الأمر في أن أجهزة Mix Fold من شاومي كانت تحمل تقليديًا مُعرّفات "PX" في رمز الطراز.. على سبيل المثال، يستخدم هاتف Xiaomi Mix Fold 4 رقم الطراز 24072PX77C.. في المقابل، يرتبط مُعرّف "PN" عادةً بسلسلة أرقام هواتف شاومي الرئيسية، مثل Xiaomi 17.

يشير هذا إلى أن شركة شاومي قد تعيد النظر في علامتها التجارية بالكامل.. فبدلاً من Mix Fold 5، أو حتى Fold 6، قد يُطلق على هاتفها القابل للطي التالي اسم Xiaomi 17 Fold.

مواصفات هاتف شاومي 17 فولد

وبالنسبة لمحتويات الجهاز، فيزعم المصدر أن الجهاز سيعمل بمعالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس.

ولا تزال تفاصيل الكاميرا تعتمد على التقارير السابقة، ووفقًا لها، سيحتوي الهاتف القابل للطي على مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل ومستشعر فائق الاتساع بدقة 50 ميجابكسل (OV50M)، ومستشعر مساعد آخر بدقة 50 ميجابكسل (OV50M)، أما الكاميرا الأمامية، فمن المحتمل أن تكون بدقة 16 ميجابكسل (OV16F).