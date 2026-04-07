قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إيرادات الأفلام.. برشامة هشام ماجد تخطف جيوب الجمهور

هشام ماجد
أحمد إبراهيم

تشهد دور العرض السينمائي منافسة قوية بين 4 أفلام على شباك التذاكر، هي: «برشامة»، و«سفاح التجمع»، و«إيجي بست»، و«فاميلي بيزنس».

ونستعرض في السطور التالية إيرادات هذه الأعمال ليلة أمس والتى بلغت قيمتها 2,619,673 جنيه طبقا لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

برشامة 

حقق فيلم “برشامة” إيرادات أمس، وصلت إلى 1,727,276 جنيه، ليحافظ على صدارة أفلام عيد الفطر المبارك.

“برشامة” بطولة: هشام ماجد، ومصطفى غريب، وريهام عبد الغفور، وحاتم صلاح، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، وفاتن سعيد، وكمال أبو رية، وميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

إيجي بست

وحقق فيلم “إيجي بست” إيرادات وصلت إلى 385,729 جنيها، وهو من بطولة أحمد مالك وسلمي أبو ضيف .

الفيلم من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبد المنعم، ويُعد إنتاجًا يعكس روح الجيل الجديد من الفنانين وصناع السينما في مصر.

سفاح التجمع

بينما فيلم سفاح التجمع حقق إيرادات وصلت إلى 328,021 جنيهًا امس، في 48 دار عرض سينمائي على مستوى الجمهورية.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، على رأسهم أحمد الفيشاوي، إلى جانب انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، وصابرين، كما يظهر نور محمود كضيف شرف.

 

فاميلي بيزنس 

حقق فيلم «فاميلي بيزنس»، إيرادات ضعيفة ، ليتذيل شباك التذاكر ليلة أمس.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 178,647 جنيهًا في أولى أيام عرضه.

فيلم «فاميلي بيزنس» من بطولة محمد سعد، غادة عادل، دنيا سامي، هيدي كرم، أحمد الرافعي، محمود عبد المغني، وأسامة الهادي.

بالصور

تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ.. لهذه الأسباب

