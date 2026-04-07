فى عيد ميلاده.. قصة رفض يحيى الفخراني لفيلم المصير وزواجه من لميس جابر

يحتفل الفنان الكبير يحيي الفخراني، اليوم الثلاثاء 7 أبريل، عيد ميلاد، حيث ولد بمثل هذا اليوم بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية عام 1945، والذي حصل لاحقا على بكالوريوس الطب من جامعة عين شمس.

قصة دخول يحيى الفخراني مجال الطب

عمل يحيى الفخراني ممارسا عاما كطبيب لمدة قليلة في صندوق الخدمات الطبية بالتليفزيون، وكان يهوى الطب وخاصة الأمراض التي تتعلق بالنواحي النفسية والعصبية وكان يتمني أن يتعمق في دراستها والغوص في اعماقها، لكن حبه للفن والتمثيل أبعده عن هذا الاتجاه تماما فقد ارتبط بالفن منذ ان كان طالبا بالجامعة، وعلى مسرحها نال جائزة أحسن ممثل علي مستوي الجامعات المصرية.

يحيى الفخراني الفنان

لفت يحيى الفخراني، انظار المخرجين بصدقه في الآداء والغوص في ادق تفاصيل الشخصية ليسند اليه المخرج محمد فاضل دورا في المسلسل الاجتماعي الشهير (ابنائي الاعزاء شكرا ) الذي حظي بنسبة مشاهدة عالية كانت بمثابة جواز مرور للفخراني إلى البيوت المصرية.

ولا يعلم البعض أن النجم يحيى الفخراني رفض المشاركة في فيلم المصير مع المخرج الكبير يوسف شاهين وذلك بسبب تقليل أجره.

وقال يحيى الفخراني في تصريحات تلفزيونية سابقة له: "أنا كنت هشتغل في فيلم المصير مع يوسف شاهين واللي رشحني خالد يوسف، وطلب يقابلني وقالي الدور ده محدش يعرف يعمله غيري أنا وأنت بعد ما شوفت شغلك".

واستكمل الفخراني كلامه: 'يوسف شاهين إداني السيناريو وقالي اقراه وقول رأيك وكنت مسافر ساعتها وطول السكة كنت بقرأه، ولما وصلت قولتله فيلم كويس بس عايز إعادة حوار لأنه مكنش عاجبني، خصوصاً إن أنا اللي هقول الكلام ده وكان فيه حتة خواجة مش عاجباني، وخالد يوسف قالي ده حدث عالمي إن يوسف شاهين يوافق على تغيير السيناريو والحوار'.

وأضاف: "وفعلاً اتفقنا على كل حاجة وعلى القبض، وروحت المكتب وكان لازم أقوله اسمي هيتكتب ازاي على الأفيش، وقاللي أنت بطل مطلق واسمك في الأول، بس قالي إننا هنقلل الأجر، والكلمة دي قلقتني جدًا وقولتله هفكر، ومشي ورايا لحد الأسانسير وقولتله عندي ظروف، وخالد يوسف لما كلمني قولتله أنا مش هعمل الفيلم".

وعن دوره في فيلم الكيف الذي قدمه بعد اعتذاره عن فيلم العار قال يحيى الفخراني: “كنت مرشح في العار لدور محمود عبد العزيز، وكنت أتمنى تقديم دور وكيل النيابة لكن كان المرشح الأول له حسين فهمي، فاعتذرت ورشحت محمود عبد العزيز للدور”.

وأردف: 'وفي فيلم الكيف اتفقوا معايا على تقديم البطولة معه، بحيث يختار كل منا الدور الذي يحبه، كلمت محمود عبد العزيز وقولت له الصح إني أعمل دور الدكتور وإنت دور الشخص الحلانجي، فاعتقد إني اخترت الدور الحلو، وبعدها بساعة كلمني وكان معجب بدوره أكثر من دوري'.

قصة حب وزواج يحيى الفخراني ولميس جابر

وكان لـ يحيى الفخراني قصة مع زوجته الدكتورة لميس جابر قبل أن يتزوجا، ففي كلية الطب تعرف الفخراني على زميلته لميس جابر، وقال إنه في ذات مساء على خشبة المسرح الجامعي كان يعرض مسرحية لبرنارد شو، وحدث في المشهد الأخير من المسرحية نوع من الخطأ الناتج عن إدارة المسرح، فترك المسرح غاضبا، وبين الكواليس واجهته لميس زميلته في كلية الطب، وحاصرت ثورته، وطلبت منه أن يعود لتحية المشاهدين، سواء شعروا بالخطأ أو لا.