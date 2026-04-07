منال سلامة تحذر من استغلال الأزمات: لا ترفعوا الأسعار على حساب المواطنين

وجهت الفنانة منال سلامة رسالة تحذيرية عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، دعت خلالها إلى ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، خاصة في أوقات الأزمات.

وتحدثت منال سلامة في مقطع فيديو عن ظاهرة استغلال بعض التجار للأوضاع الراهنة، مشيرة إلى قيام البعض بتخزين السلع الأساسية بكميات كبيرة، ما يؤدي إلى نقصها في الأسواق ورفع أسعارها بشكل مبالغ فيه لتحقيق مكاسب سريعة.

وأبدت منال سلامة استياءها من هذه الممارسات، مطالبة التجار وأصحاب الشركات الكبرى بالالتزام بالعدالة في التسعير والاكتفاء بهامش ربح منطقي، بدلًا من تحميل المواطنين أعباء إضافية.

كما وجهت رسالة إلى مُلاك العقارات بضرورة تجنب الزيادات المبالغ فيها في الإيجارات، مطالبة العاملين في قطاع النقل بالالتزام بأسعار مناسبة تراعي ظروف المواطنين.

وشددت على أن هذه التصرفات تزيد من الضغوط المعيشية، داعية الجميع إلى التحلي بالضمير والإنسانية في التعامل مع الأزمة، مؤكدة أن التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع هو الطريق لتجاوز التحديات الحالية.