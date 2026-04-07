تارا عبود تحكي لصدى البلد تفاصيل مشاركتها في مسلسلي فخر الدلتا وصحاب الأرض

تألقت الفنانة تارا عبود في مسلسل فخر الدلتا ومسلسل صحاب الأرض، والذي تم عرضهما في دراما رمضان 2026

وأكدت تارا عبود في تصريحات لصدى البلد، أنها سعيدة بردود الفعل على مشاركتها في مسلسلي "فخر الدلتا" و"صحاب الأرض"، مشيرة إلى أن فريق العمل بذل مجهودًا كبيرًا في العملين، وكان الهدف الأساسي أن ينال إعجاب الجمهور، والحمد لله التفاعل الإيجابي أسعدنا جميعًا.

وأضافت تارا أنها خضاتِ أول تجربة لكِ باللهجة المصرية في “فخر الدلتا”، وكانت تجربة صعبة في البداية، لذلك بدأت التحضير للهجة منذ نحو 4 سنوات.

وتابعت أن مسلسل “صحاب الأرض”كانت تجربة مليئة بالتحديات على المستوى النفسي والإنساني، لأن الشخصية كانت معقدة وتحمل مشاعر كبيرة، لكنني سعيدة بوصول هذه المشاعر إلى الجمهور وتفاعلهم معها، وهذا أهم شيء بالنسبة لي كممثلة أني قدرت أقدم شخصية فلسطينية وأظهر معاناة أهل غزة.

مسلسل فخر الدلتا

وتدور أحداث مسلسل «فخر الدلتا» حول شاب قادم من محافظات الدلتا ينتقل إلى القاهرة بحثًا عن ذاته وفرصته الحقيقية في الحياة، لكنه يجد نفسه أمام تحديات كثيرة تفرضها الحياة في العاصمة، لتأخذه الأحداث في مواقف اجتماعية وإنسانية متنوعة تُقدَّم في إطار كوميدي.

ويصنف العمل كمسلسل اجتماعي كوميدي، ويرصد رحلة الشاب بين أحلامه وطموحاته والصعوبات التي يواجهها بعد انتقاله إلى القاهرة، في تجربة مليئة بالمفارقات والمواقف اليومية التي تعكس اختلاف الحياة بين الريف والعاصمة.



ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، منهم تارا عبود وحنان سليمان وكمال أبو رية وعلي السبع وأحمد عصام السيد، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب.

مسلسل صحاب الأرض

مسلسل "صحاب الأرض" معالجة وسيناريو وحوار عمار صبرى وإخراج بيتر ميمي، وتشارك كيرا يغنم في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم من العالم العربي، من بينهم إياد نصار، منة شلبى، تارا عبود، كامل الباشا، آدم بكري، ديانا رحمة، وسارة يوسف.