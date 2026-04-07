بكرة مش اجازة| التعليم تنفي تعطيل الدراسة غداً بالمدارس لسوء الأحوال الجوية

تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية .. خبر تم تداوله بشكل واسع خلال الساعات الأخيرة على فيس بوك ، مما أثار جدلا واسعا بين أولياء الأمور ، وزادت الأسئلة والاستفسارات عن مدى صحته

من جانبه ، نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لا يوجد قرار بـ تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية كما يتردد.

حالة الطقس اليوم

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن محافظات ( البحيرة -كفر الشيخ-شرق الأسكندرية -بورسعيد ) تحت تأثير السحب الرعدية ، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة ورعدية أحيانا .

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ ساعات ، أن هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الثلاثاء 7 ابريل وغدا الأربعاء 8 ابريل على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه سيكون أيضا هناك شبورة مائية من 4 صباحا لـ9 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد و وسط سيناء ابتداءا من غد وحتى يوم الجمعة القادم

كما أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من أغلب الأنحاء على فترات متقطعة ابتداءا من غد وحتى يوم الجمعة القادم .

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، بالفعل بداية دخول السحب الممطرة على أقصى غرب البلاد يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة ، كما توجد بعض السحب المنخفضة شمال الوجه البحرى قد يصاحبها فرص سقوط خفيفة على بعض المناطق.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار تدفق السحب الممطرة على مناطق من (مطروح - السلوم ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.



درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري : 24 يوم الثلاثاء - 23 يوم الأربعاء - 25 يوم الخميس

السواحل الشمالية : 19 يوم الثلاثاء - 20 يوم الأربعاء - 22 يوم الخميس

شمال الصعيد : 27 يوم الثلاثاء - 24 يوم الأربعاء - 26 يوم الخميس

جنوب الصعيد : 32 يوم الثلاثاء - 29 يوم الأربعاء - 29 يوم الخميس