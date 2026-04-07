الأنبا أباکير يقود صلوات الثلاثاء من البصخة المقدسة في السويد

ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا أباکير، أسقف كرسي الدول الإسكندنافية، صلوات البصخة المقدسة المسائية لليلة الثلاثاء، بكنيسة القديس البابا كيرلس السادس بمدينة يونشوبينج بالسويد، وسط حضور ومشاركة عدد كبير من شعب الكنيسة.

صلوات البصخة المقدسة

وجاءت صلوات البصخة المسائية في أجواء روحانية مميزة، حيث شارك الحضور في ترديد الألحان والصلوات الخاصة بأسبوع الآلام، التي تعكس عمق المعاني الروحية لهذه الفترة المقدسة في حياة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وألقى نيافة الأنبا أباکير كلمة روحية خلال الصلوات، تحدث فيها عن أهمية التأمل في آلام السيد المسيح، والدروس الروحية المستفادة من أحداث أسبوع الآلام، داعيًا الحاضرين إلى التوبة الصادقة والتمسك بالإيمان وسط تحديات الحياة.

تأتي هذه الصلوات ضمن برنامج الكنيسة خلال أسبوع الآلام، حيث تتواصل صلوات البصخة يوميا، استعدادا لاستقبال عيد القيامة المجيد، في أجواء تسودها الروحانية والتأمل في سر الخلاص.