رئيس زراعة النواب يقترح إطلاق مبادرة لإعفاء الفلاحين من غرامات الأرز
إعلام تركى: مقتل وإصابة 5 فى حادث إطلاق نار على القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول
رسمياً.. المصري البورسعيدي يعلن رحيل نبيل الكوكي بعد رباعية الزمالك
غير مستقرة.. ابن عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تطورات حالة والده الصحية
صافرات الإنذار تدوي في معظم أنحاء إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
"بيتكوين" تهبط.. مهلة ترامب لإيران تهز أسواق العملات الرقمية
وفد السفارة المصرية بالجزائر يستقبل بعثة الزمالك قبل لقاء شباب بلوزداد
الوزراء: 105 آلاف شكوى بشأن الأسعار والقطاع الصحي في شهر
مرصد الأزهر يحذر من خطة صهيونية لفرض "المساواة العددية" وتقسيم المسجد الأقصى
الحكومة تتلقى 238 ألف شكوى واستغاثة في شهر
تريليوني قدم مكعبة.. أحمد موسى يعلن بشرى سارة بشأن الغاز المصري
إيني تكشف عن غاز طبيعي في البحر المتوسط باحتياطيات 2 تريليون قدم مكعب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

زغاريد الفرح تعلن ختام “مسرح الجنوب” بقنا

أحمد إبراهيم

في مشهد احتفالي مبهج، دوت الزغاريد من الفرق المصرية والأجنبية مع إعلان نتائج مسابقة العروض، خلال حفل ختام فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان المسرح الدولي لشباب الجنوب، الذي أُقيم بمحافظة قنا خلال الفترة من 1 إلى 6 أبريل، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى ووزارتى الثقافة والشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة ايزيس للاستشارات الهندسية  .

وشهدت الدورة زخماً فنياً وثقافياً كبيراً،رغم الاحداث الدولية المؤسفة  حيث تنوعت الفعاليات بين العروض المسرحية، والورش التدريبية التي احتضنها قصر ثقافة قنا، إلى جانب  الندوات الثقافية وعروض المهرج والأراجوز والفنون الشعبية، التي جابت عدداً من مراكز الشباب والقرى ومستشفى الأورام ، فضلاً عن الفعاليات المقامة بمدينة دريمز بقنا الجديدة، في إطار حرص المهرجان على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع.

واختُتمت الفعاليات على مسرح قصر ثقافة قنا بتقديم أوبريت “الفينال”، بمشاركة نخبة من الفنانين الشباب، وهم: عبد الرحمن ممسوس، محمد برجاس، شريف عبد العظيم، يوسف إسلام، حسين خالد، حسن خالد، أحمد خالد، إيمان متولي، وأحمد حسن (ميدو)، ومن إخراج مصطفى إبراهيم، حيث قدموا عرضاً فنياً مبهراً نال استحسان الحضور.

وعقب ذلك، أعلنت إدارة المهرجان نتيجة المهرجان ، كالتالى :

أولاَ:- الشهادات :

شهادة تقدير لـ ( أحمد محمد بدوى) عن دوره فى عرض تغريبة – مصر 

- شهادة تقدير لـ  فتحى كرم عن دوره فى عرض  " أناكوندا " مصر

شهادة تقدير للأداء الجماعى لعرض تغريبة

ثانياَ:- درع لجنة التحكيم:-

  ليلى ليكزولى عن دورها فى عرض (6×6)  المغرب 

ثالثاَ:- الجوائز الفردية :-

- جائزة المركز الثانى للنص المسرحى : تغريبة (مصر)

- جائزة المركز الأول للنص المسرحى :  نقوش على الخواء (المغرب).

- جائزة المركز الثانى للسينوغرافيا: 

 أناكوندا (مصر)

جائزة المركز الأول للسينوغرافيا:-

  نون الفجوة (السودان /أمريكا )

جائزة المركز الثانى للمخرج:-

   أحمد منتصر /عرض أناكوندا (مصر)

-جائزة المركز الأول للمخرج :-

محمدعليش عرض/ نون الفجوة (السودان /امريكا)

-جائزة المركز الثانى للممثلة :-

عزيزة جعفرى (الجزائر)

-جائزة المركز الأول للمثلة:-

ماييل جورجى نيبتو ( ايطاليا / كولومبيا)

-جائزة المركز الثانى للمثل :-

الهادى صالحى (الجزائر)

-جائزة المركز الأول للممثل:-

أنوار حسانى (المغرب)

رابعاَ:- جوائز أفضل عرض:-

ثالث أفضل عرض:-

        (أناكوندا)    مصر

ثانى أفضل عرض:-

(نقوش على الخواء) المغرب 

أول أفضل عرض:-

(نون الفجوة ) السودان /أمريكا

إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل

بعد قرار رئيس الوزراء.. إجازة رسمية 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل لهؤلاء

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

عداد الكهرباء

بعد 3 أشهر دون شحن.. رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع

طفلة مخطوفة

حياة ضاعت 12 عامًا ثم عادت.. حكاية الطفلة المخطوفة بالوايلي

صورة أرشيفية لمبني الكونجرس الأمريكي

تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع

الذهب

خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك

امطار

سحب ممطرة تتقدم.. الأرصاد تكشف تطورات حالة الطقس الساعات المقبلة

عداد الكهرباء

رسالة واحدة على شاشة عداد الكهرباء قد تكلفك آلاف الجنيهات.. اعرف الحل

وزارة الأوقاف

الأوقاف: يوم الصحة العالمي دعوة للحفاظ على نعمة الجسد وترسيخ ثقافة الوعي الصحي

الشيخ عويضة عثمان

حكم إيداع الوالدين في دار المسنين بسبب أو بدون .. أمين الإفتاء يوضح

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة مريم ابنة عمران: أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين

أيقونة العفة.. ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة مريم

تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ.. لهذه الأسباب

تناول البصل الاخضر
تناول البصل الاخضر
تناول البصل الاخضر

حملات مرورية مكثفة لضمان الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

تغيب موظفين وغلق مقرات عدد من الوحدات المحلية وإحالة المقصرين للتحقيق بالشرقية

وحدة محلية
وحدة محلية
وحدة محلية

متلازمة الست المُرهَقة.. ليه كل ست بقت حاسة أنها لوحدها؟

متلازمة الست المُرهَقة
متلازمة الست المُرهَقة
متلازمة الست المُرهَقة

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

المزيد