زغاريد الفرح تعلن ختام “مسرح الجنوب” بقنا

في مشهد احتفالي مبهج، دوت الزغاريد من الفرق المصرية والأجنبية مع إعلان نتائج مسابقة العروض، خلال حفل ختام فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان المسرح الدولي لشباب الجنوب، الذي أُقيم بمحافظة قنا خلال الفترة من 1 إلى 6 أبريل، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى ووزارتى الثقافة والشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة ايزيس للاستشارات الهندسية .

وشهدت الدورة زخماً فنياً وثقافياً كبيراً،رغم الاحداث الدولية المؤسفة حيث تنوعت الفعاليات بين العروض المسرحية، والورش التدريبية التي احتضنها قصر ثقافة قنا، إلى جانب الندوات الثقافية وعروض المهرج والأراجوز والفنون الشعبية، التي جابت عدداً من مراكز الشباب والقرى ومستشفى الأورام ، فضلاً عن الفعاليات المقامة بمدينة دريمز بقنا الجديدة، في إطار حرص المهرجان على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع.

واختُتمت الفعاليات على مسرح قصر ثقافة قنا بتقديم أوبريت “الفينال”، بمشاركة نخبة من الفنانين الشباب، وهم: عبد الرحمن ممسوس، محمد برجاس، شريف عبد العظيم، يوسف إسلام، حسين خالد، حسن خالد، أحمد خالد، إيمان متولي، وأحمد حسن (ميدو)، ومن إخراج مصطفى إبراهيم، حيث قدموا عرضاً فنياً مبهراً نال استحسان الحضور.

وعقب ذلك، أعلنت إدارة المهرجان نتيجة المهرجان ، كالتالى :

أولاَ:- الشهادات :

شهادة تقدير لـ ( أحمد محمد بدوى) عن دوره فى عرض تغريبة – مصر

- شهادة تقدير لـ فتحى كرم عن دوره فى عرض " أناكوندا " مصر

شهادة تقدير للأداء الجماعى لعرض تغريبة

ثانياَ:- درع لجنة التحكيم:-

ليلى ليكزولى عن دورها فى عرض (6×6) المغرب

ثالثاَ:- الجوائز الفردية :-

- جائزة المركز الثانى للنص المسرحى : تغريبة (مصر)

- جائزة المركز الأول للنص المسرحى : نقوش على الخواء (المغرب).

- جائزة المركز الثانى للسينوغرافيا:

أناكوندا (مصر)

جائزة المركز الأول للسينوغرافيا:-

نون الفجوة (السودان /أمريكا )

جائزة المركز الثانى للمخرج:-

أحمد منتصر /عرض أناكوندا (مصر)

-جائزة المركز الأول للمخرج :-

محمدعليش عرض/ نون الفجوة (السودان /امريكا)

-جائزة المركز الثانى للممثلة :-

عزيزة جعفرى (الجزائر)

-جائزة المركز الأول للمثلة:-

ماييل جورجى نيبتو ( ايطاليا / كولومبيا)

-جائزة المركز الثانى للمثل :-

الهادى صالحى (الجزائر)

-جائزة المركز الأول للممثل:-

أنوار حسانى (المغرب)

رابعاَ:- جوائز أفضل عرض:-

ثالث أفضل عرض:-

(أناكوندا) مصر

ثانى أفضل عرض:-

(نقوش على الخواء) المغرب

أول أفضل عرض:-

(نون الفجوة ) السودان /أمريكا