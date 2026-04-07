وفاة الفنانة التشكيلية زينب السجيني

أعلنت الفنانة أماني فوزي عن وفاة زميلتها الفنانة التشكيلية زينب السجيني، صباح اليوم الثلاثاء وكشفت عن مكان وموعد تشييع جثمانها.



وقالت أماني فوزي ناعية زينب السجيني: "رحلت اليوم قامة فنية كبيرة، وتركت خلفها أثرًا لا يُمحى في ذاكرة الفن المصري والعربي، رحلت الأستاذة الدكتورة زينب السجيني، الأستاذ "غير المتفرغ" بكلية التربية الفنية جامعة العاصمة "حلوان سابقاً"، رائدة من رواد فن الرسم والتصوير، وصاحبة تجربة فنية وإنسانية ثرية امتدت لسنوات طويلة من العطاء والإبداع، تنتمي الراحلة إلى أسرة فنية أصيلة، تشبعت بروح الفن منذ بداياتها، فكان الإبداع جزءًا من تكوينها الإنساني قبل أن يكون مسارًا مهنيًا، وقد انعكس ذلك بوضوح في أعمالها التي اتسمت بعمق التعبير وصدق الرؤية، فحملت لوحاتها ملامح الهوية المصرية وروح الإنسان في آن واحد".

وأكملت :"لم تكن مجرد فنانة مبدعة، بل كانت أيضًا أستاذة أكاديمية مؤثرة، أسهمت في تعليم أجيال من الفنانين، وقدمت خبرتها بعطاء صادق ومحبة حقيقية للفن ولطلابها. كان حضورها في الوسط الفني والأكاديمي حضورًا راقيًا وملهمًا، ترك بصمة واضحة في مسيرة الحركة التشكيلية، رحل الجسد، وبقي الأثر، رحلت الفنانة، وبقي الفن شاهدًا على عطائها، رحلت الإنسانة، وبقيت الذكرى الطيبة في القلوب، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يجعل فنها وعطاءها في ميزان حسناتها، وأن يلهم أسرتها ومحبيها وتلاميذها الصبر والسلوان."



واضافت ؛": “صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة محور ٢٦ يوليو الشيخ زايد، إنا لله وإنا إليه راجعون”.