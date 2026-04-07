خطر صامت يهدد حياتك.. ماذا يحدث لجسمك عند نقص المغنسيوم؟

يُعد المغنيسيوم من المعادن الأساسية للحفاظ على وظائف الجسم الحيوية، لكن نقص المغنيسيوم (Hypomagnesemia) قد يمر دون ملاحظة في البداية، قبل أن يتحول إلى خطر صامت يهدد الصحة العامة على المدى الطويل.

المغنسيوم عنصر أساسي لصحة الجسم، ويساعد المغنيسيوم على:

- الحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي.

- تقوية العظام.

- تنظيم ضربات القلب.

- التحكم في مستويات السكر في الدم.

- المساهمة في تصنيع البروتين والحمض النووي (DNA).

عند عدم الحصول على كميات كافية من المغنيسيوم لفترة طويلة، قد يحدث نقص تدريجي، وغالبًا لا تظهر الأعراض فورًا، لأن الجسم يحاول الاحتفاظ بما لديه من المغنيسيوم وتقليل فقده في البول.

كما أن بعض الأمراض والأدوية قد تؤثر على قدرة الجسم على امتصاص أو استخدام المغنيسيوم، مما يزيد من احتمالية حدوث النقص.

أعراض نقص المغنيسيوم تشمل:

- فقدان الشهية.

- الشعور بالغثيان.

- القيء.

- التعب.

- الضعف العام.

وفي الحالات الشديدة، قد تظهر أعراض أكثر خطورة مثل:

- التنميل والوخز.

- تقلصات عضلية.

- نوبات تشنج.

- اضطرابات في نظم القلب.

المصدر: Cleveland Clinic.



