حسين فهمي يكشف عن صور الفيلم الصيني The Story I Found In china

نشر الفنان حسين فهمي صورا من فيلمه العالمي في السينما الصينية The Story I Found In china، تمهيدًا لطرحه قريبًا، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق حسين فهمي قائلا: “أثناء تصوير الفيلم الصيني The story I found in china، القصة التي وجدتها في الصين، من داخل المعبد السماوي”.

وتدور أحداث فيلم The Story I Found In china في عدد من المدن الصينية الكبيرة مثل بكين وهانتشو وسوتشو وشنتشن، وذلك من خلال حكايات يحكيها البطل ويشارك في أحداثها، حيث ينتمي العمل إلى نوعية الدراما غير الخيالية "Docudrama” التي تسلط الضوء على شخصيات وأحداث حقيقية مع دمج الواقع.

حسين فهمي عن حياته السياسية

من ناحية أخرى، كشف الفنان حسين فهمي عن الحياة السياسية التى كانت تسيطر بقوة على عائلته، مؤكدا أن العائلة كانت سياسية بامتياز، وهو ما انعكس على اختياراته الفنية.

وأوضح حسين فهمي، في تصريحات تلفزيونية: “أنا جاي من بيت كله سياسي، والدي دارس علوم سياسية في باريس، وكان في القصر الملكي وكان سكرتيرا في البرلمان، وجدي أحد مؤسسي حزب الأحرار الدستوريين بعد حادثة 4 فبراير، ومن وأنا صغير عايش في بيت سياسي جدًا وسياسيين كبار بيجوا البيت وبسمع أحاديثهم”.

وقال: “في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كل ده كان عايش في البيت عندي، وأنا عشت الحياة السياسية كتير أوي، والفن مش بعيد عن السياسة، وفي أي مهرجان دولي بنروح فيه لما بنقدم فيلم من الأفلام بيسألوا هو متفق مع سياسة الدولة ولا لأ، ومهما قدمت من أفلام فهي سياسة”.

وتحدث الفنان حسين فهمي عن علاقاته الزوجية السابقة، وهل تسببت في حدوث أزمات أو خلافات وصلت لمحكمة الأسرة أم لا.

وقال حسين فهمي، في لقاء تليفزيوني: “لا توجد أي مشاكل بيني وبين أي من زوجاتي السابقات، ولم تصل أي منها لمحكمة الأسرة”، مشيرًا إلى أنه ينهي المشاكل سريعًا ولا يتركها تصل للمحاكم.