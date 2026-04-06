عملاق التصوير .. شاومي تعلن رسميا عن هاتفها الرائد Max Xiaomi 17

عاد هاتف Xiaomi 17 Max إلى دائرة الضوء بعد تسريب جديد كشف عن موعد إطلاقه ومواصفاته الرئيسية.

يشير المسرب كارتيكي سينغ إلى أن الجهاز سيُطرح على الأرجح في الصين خلال شهر مايو، وسيكون الطراز الأخير ضمن سلسلة هواتف Xiaomi 17، التي تضم بالفعل هواتف Xiaomi 17 و 17 Pro و 17 Pro Max و 17 Ultra .

ميزات هاتف شاومي 17



تشير تفاصيل جديدة إلى أن هاتف Xiaomi 17 Max ليس مجرد نسخة أكبر من الطراز القياسي، بل من المتوقع أن يأتي بشاشة OLED قياس 6.9 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز. وسيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس. كما يُشاع أنه سيحتوي على بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

من المتوقع أن يكون نظام الكاميرا أحد أبرز مميزاته. تشير التقارير إلى مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل بحجم 1/1.4 بوصة، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر بحجم 1/1.95 بوصة. هذا الإعداد يجعله قريبًا من طراز Pro Max من حيث إمكانيات الكاميرا، مع احتمال الاستغناء عن بعض الميزات مثل شاشة العرض الخلفية الثانوية.

سبق أن تناولت التغطية الإعلامية السابقة بعض هذه المواصفات ، مع إضافة المزيد من التفاصيل. ويُقال إن الجهاز مزود بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.9 بوصة بدقة 1.5K، مع مستشعر بصمة مدمج في الشاشة يعمل بالموجات فوق الصوتية. ومن المتوقع أن يعمل بنظام HyperOS 3 المبني على نظام Android 16، وأن يتضمن كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

تشمل المواصفات المتوقعة الأخرى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5x، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.1. قد يضم الهاتف أيضًا محركًا خطيًا على المحور السيني ومكبري صوت متناظرين من نوع 1115. في حين أشارت التسريبات الأولية إلى إطلاقه في أبريل، تشير المعلومات الأحدث إلى إطلاقه في مايو في الصين. ولم يتم تأكيد توفره في مناطق أخرى.