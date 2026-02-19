نور النبوي بطل النسخة العربية لفيلم الأنيميشن العالمي معّوز GOAT

تعاقد الفنان نور النبوي لأداء دور البطولة للنسخة العربية لفيلم الأنيمشن العالمي «معّوز (GOAT)».

ينطلق فيلم الأنيميشن العالمي «معّوز (GOAT)» في دور العرض السينمائية في مصر والدول العربية ابتداءً من 23 أبريل، مع النسخة العربية المدبلجة باللهجة المصرية، التي يؤدي فيها الفنان نور النبوي صوت بطل الفيلم «عزّام».

وتدور أحداث الفيلم حول ماعز صغير يحلم بأن يصبح بطلًا في لعبة “Roarball”، رغم صغر حجمه، متحديًا التوقعات وقواعد اللعبة في قصة ملهمة عن الإصرار والسعي وراء الحلم.

ويشارك في النسخة العربية نخبة من نجوم الدراما، بينهم: تامر فرج، هشام الشاذلي، عابد عناني، يارا عزمي، أمل عبد الله، وحمدي عباس، والانفلونسر أحمد نشيط والإخراج الصوتي لآية حمزة، وتوزيع شركة Empire في الشرق الأوسط.

ويتميّز «معّوز (GOAT)» بأسلوب كوميدي- درامي باللهجة المصرية، وهو من صُنّاع فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse، ما يجمع بين الإبهار البصري والسرد الملهم.

وأعرب نور النبوي عن سعادته بالمشاركة في الفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع " انستجرام" قائلا: «مهما كنت صغير، خلي حلمك كبير. سعيد جدًا بمشاركتي في فيلم (معّوز /GOAT)النسخة العربية المدبلجة من سوني بيكتشرز أنيميشن، بصوت بطل الفيلم عزّام. استنونا في جميع سينمات الشرق الأوسط ابتداءً من 23 أبريل».

ومن المتوقع أن تُشكّل النسخة العربية المدبلجة باللهجة المصرية إضافة نوعية للعمل، إذ تُسهم في تقريب الأحداث والشخصيات إلى الجمهور العربي، وتعزّز تجربة المشاهدة للأطفال والعائلات، مع الحفاظ على روح الفيلم الأصلية ورسائله التحفيزية حول الإصرار وتحدي الصعاب والسعي وراء الحلم رغم التحديات.