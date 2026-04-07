عرضوا حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائدى سيارتين ميكروباص بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام قائدي سيارتين “ميكروباص” بالسير برعونة وآداء حركات إستعراضية وقيام أحدهما بإعتلاء إحدى السيارتين والرقص عاري الجسد ، معرضين حياتهما والمواطنين للخطر، وذلك حال سيرهما بالطريق الدائرى الأوسطى بنطاق محافظة الجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو وقائديهما (عاطلان "لا يحملان رخص قيادة" أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو معتلياً إحدى السيارتين والرقص عارى الجسد عليها - مقيمان بالجيزة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه إحتفالاً بزفاف أحد أصدقائهما.

تم التحفظ على السيارتين ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.





