جميعهم أجانب.. القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أسوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بأسوان.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 أبريل الجارى تبلغ قسم شرطة ثان أسوان بحدوث مشاجرة بين طرف أول (4 أشخاص) وطرف ثان (3 أشخاص) جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول ومقيمين بدائرة القسم تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب وباستخدام الأسلحة البيضاء دون حدوث إصابات لخلافات مالية بينهم.

وتم ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم 4 أسلحة بيضاء “مستخدمين فى التعدى”، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.