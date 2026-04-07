جمعية «محبي فريد الأطرش» تحتفل بعيد الربيع وميلاد «ملك العود»

تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، بعيد الربيع وذكرى ميلاد مطرب الربيع الموسيقار فريد الأطرش، من خلال تنظيم حفلين فى شهر أبريل الجاري، وذلك بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

أوضح الفنان عادل السيد رئيس جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، أنه ستقام حفلة بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السادسة من مساء يوم الأحد ١٢ أبريل، على مسرح قبة الغوري، يشارك فيها الفنان الكبير «أركان فؤاد» ونجوم فرقة "الفن الأصيل" بقيادة المايسترو محمد حميدة .

وأضاف رئيس جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، أنه بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحيي فرقة "الفن الأصيل" بقيادة المايسترو هشام البنهاوي، حفلة فى الخامسة من مساء يوم الأثنين ٢٠ أبريل، بمكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء .

ويشدو نجوم الفرقة فى الحفلتين : «مطربة الأوبرا الفنانة أسرار الجمال، الفنان محمد وحيد، الفنانة زينب المصري، الفنان وليدر رشدي، الفنان أسامة حسن، الفنان مشيل يوسف، الفنان أحمد السيد، الفنان حسام فتحي، الفنان مجدي الطويل، الفنان سعيد عندليب» بباقة مختارة من أشهر أغانى الموسيقار فريد الأطرش.