قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية مع صعود الأوقية عالميًا فوق 4772 دولارًا

ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في الأسواق السعودية تحركات لافتة خلال تعاملات اليوم السبت؛ مدفوعة باستمرار صعود الأوقية في الأسواق العالمية فوق مستوى 4772 دولارًا، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار مختلف الأعيرة في محلات الصاغة بالمملكة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق السعودية – نحو 503.50 ريال، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 431.50 ريال، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 4027.75 ريال، وفقًا لبيانات السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية:

عيار 24: 575.50 ريال للجرام

عيار 22: 527.50 ريال للجرام

عيار 21: 503.50 ريال للجرام

عيار 18: 431.50 ريال للجرام

الجنيه الذهب: 4027.75 ريال

أونصة الذهب: 17897.25 ريال

أونصة الذهب عالميًا: 4772.59 دولارًا

ويظل الذهب مرتبطًا بشكل وثيق بتحركات الأونصة عالميًا؛ إذ دفعت المخاوف الاقتصادية العالمية، المستثمرين، إلى التوجه نحو الملاذات الآمنة؛ الأمر الذي أسهم في استمرار مكاسب المعدن الأصفر منذ بداية الأسبوع.

وفي سياق متصل، حدد الفقهاء نصاب زكاة الذهب عند 85 جرامًا من عيار 24، وبناءً على الأسعار الحالية؛ يبلغ نصاب الزكاة نحو 48917.50 ريال، وهو المبلغ الذي إذا بلغه ما يملكه المسلم من الذهب وحال عليه الحول؛ وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5%.

ويشير متعاملون في السوقريال إلى أن سعر الذهب عيار 21 يظل الأكثر طلبًا في المملكة؛ نظرًا لاستخدامه الواسع في المشغولات الذهبية والمهور، لافتين إلى أن الأسعار المعلنة تخص “الجرام الخام” دون احتساب المصنعية التي تختلف من محل إلى آخر، وقد تتراوح بين 5 و15% بحسب نوع المشغولات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

