نزل 25 جنيهًا.. الذهب يسجل 7175 جنيهًا مساء اليوم

هوى سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 10-4-2026؛ على مستوى محلات الصاغة المصرية بمعدلات غير مسبوقة.

الذهب يتذبذب

وتعرض سعر الذهب مساء اليوم لحالة من التذبذب بين الارتفاع والتراجع مع مستهل التداولات المسائية.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب 25 جنيهًا جديدة من قيمته بعد ساعات من التداولات المسائية على مختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب 7175 جنيهًا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر 8200 جنيه للشراء و 8142 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 7516 جنيهًا للشراء و 7464 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 7175 جنيهًا للشراء و7125 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 6150 جنيهًا للشراء و6107 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 57.4 ألف جنيه للشراء و 57 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4764 دولارا للشراء و 4763 دولارا للبيع.