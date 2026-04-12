هل الميت يُعذَّب في قبره إذا كان عليه ديون؟.. أمين الإفتاء يجيب
سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم
الأم رمت طفلها في النيل لتنقذه.. شاهد عيان على حادث عبارة سوهاج يروي مفاجآت صادمة
عمرو الشوبكي: إنهاء المفاوضات في إسلام أباد ورقة ضغط أمريكية على أيران
الأهلي يستعين بتصريحات رويز لتصعيد الأزمة مع اتحاد الكرة إلى وزير الرياضة| خاص
رأسية مونيز.. صن دوانز يتقدم على الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
خطوات تصعيدية من جانب الأهلي للرد على الأزمة مع اتحاد الكرة| تفاصيل
تصعيد دولي محتمل.. كوبا تهدد بالرد العسكري حال أي استهداف أمريكي
عمرو أديب: الرئيس السيسي الوحيد القادر على التوجيه بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 .. بشرى لـ4.5 مليون موظف
رئيس خارجية الشيوخ: إسرائيل لن تهيمن عسكريًا.. واتفاق مؤقت مع إيران
إلهام أبو الفتح
اقتصاد

أسعار أوقية الذهب في البحرين اليوم

أسعار أوقية الذهب في البحرين
أسعار أوقية الذهب في البحرين
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في البحرين، اليوم الأحد  12 أبريل 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في البحرين اليوم الأحد دون مصنعية:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في البحرين نحو 56.52 دينار بحريني.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في البحرين حوالي 52.72 دينار بحريني.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في البحرين حوالي 50.44 دينار بحريني.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في البحرين نحو 43 دينارا بحرينيا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 في البحرين لنحو 33.5 دينار بحريني.

أسعار أوقية الذهب في البحرين

أسعار الذهب في البحرين اليوم الأحد لـ الأوقية بلغت 1789 دينار بحريني.

سعر الجنيه الذهب في البحرين

أسعار الذهب في البحرين اليوم الأحد لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 402.6 دينار بحريني.

سعر الذهب عالميا

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4750 دولار أمريكي.

مؤثرات في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

 معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

- أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

- كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. طريقة الحصول على منحة التموين وآخر موعد لصرفها

مرتبات

بالتفاصيل.. لو انت موظف أعرف مرتبك بعد زيادة الحد الأدني للأجور

البنزين

بعد هبوط النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار وفقاً لآخر تحديث

صورة أرشيفية

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

الإيجار القديم

إلغاء طرد المُستأجر .. مفاجآت جديدة بشأن قانون الإيجار القديم «تحت القبة»

المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام

بعد قرار الأعلى للإعلام حول سيدة الإسكندرية.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك الخصوصية

حسن نصرالله

حبس حتى الاختناق.. وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حسن نصرالله

سعر الذهب

تراجع جميع الأعيرة مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

ترشيحاتنا

إلهام وجدى وياسمين عبد العزيز

إلهام وجدي: ياسمين عبد العزيز بتضيف لأي فنان وبتخليه ينور جنبها

سحر رامي وسيرا ابراهيم

سحر رامي تتحدث لـ سيرا إبراهيم عن حسين الإمام: فقدان شريك الحياة الأصعب وذكراه لا تفارقني

إلهام وجدي

إلهام وجدي: بشوف نفسي محظوظة علشان بشتغل في الوسط الفني

بالصور

ليلة من زمن الفن الجميل.. حميد الشاعري يشعل أبوظبي بحفل كامل العدد.. ولفتة إنسانية لعروسين

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

تامر حسني يستعد لحفل مع فريش مونتانا في العين السخنة| صور

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

إعصار 4.. تدريب مصرى هندى بالميادين القتالية لقوات الصاعقة

انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

فيديو

خالد الصاوي

خالد الصاوي يكشف كواليس أدواره التاريخية وأزمته الصحية وينفي شائعة «النسناس»

بسمة وهبة

السبب غريب .. بسمة وهبة تضرب مطربا على الهواء

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

نمير عبد المسيح

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد