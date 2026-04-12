7170 جنيهًا آخر تحديث لسعر الذهب

شهد أسعار الذهب استقرارًا في مستهل تعاملات الأحد 12-4-2026؛ بمختلف الأعيرة الذهبية بدون تغيير.

سعر الذهب في الصاغة

وشهد أسعار المشغولات الذهبية ثباتًا بمختلف الأعيرة الذهبية دون تغيير.

انخفاض الذهب

وهوى سعر جرام الذهب مقدارًا طفيفًا أمس مقدار 5 جنيهات في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 7170 جنيهًا .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8194 جنيهًأ للشراء و 8137 جنيهًأ للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7511 جنيهًأ للشراء و 7459 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7170 جنيهًأ للشراء و 7120 جنيهًأ للبيع

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6164 جنيهًا للشراء و 6102 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 57.36 ألف جنيهًأ للشراء و 56.96 ألف جنيها للبيع .

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4750 دولار للشراء و4748 دولار للبيع.

سعر الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية حالة من التحرك الصعودي اليوم ، وفقًا لآخر تحديثات سوق الصاغة، في ظل استمرار التأثر بالتقلبات في الأسعار العالمية وحركة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وجاءت تحركات الذهب مدفوعة بترقب الأسواق العالمية للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية، إلى جانب تغيرات سعر الأوقية عالميًا، ما انعكس على أسعار الأعيرة المختلفة داخل السوق المحلية.

وتختلف الأسعار من محل صاغة لآخر وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة، إضافة إلى حركة العرض والطلب في كل منطقة.

ويؤكد متعاملون في سوق الذهب أن الأسعار ما زالت تتأثر بشكل مباشر بتحركات الأوقية في البورصات العالمية، إلى جانب عوامل العرض والطلب المحلي، مشيرين إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي تدعم استمرار الإقبال على الذهب كأداة ادخار واستثمار.

كما يتوقع خبراء استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع ترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة في أسواق الطاقة والسياسات النقدية العالمية.