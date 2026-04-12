حقيقة وفاة حياة الفهد.. شائعات متداولة ومصادر فنية تؤكد استمرار علاجها في المستشفى
مواجهة مُرتقبة بين مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.. الليلة
تحذير من الشبورة الكثيفة والأتربة العالقة.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية وتقلبات الرياح
الخارجية الإيرانية: طريق الدبلوماسية لم يغلق بعد
اتحاد الكرة يرد على «الأهلي» بشأن جلسة الاستماع لتسجيلات الـVAR
الكرة في ملعب أمريكا.. وزير الخارجية الباكستاني: العمل جارٍ لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران
فرج عامر ينتقد تصريحات «أوسكار» : تهدف لخفض الضغط الإعلامي أكثر من مواجهة الأخطاء
هل صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق حاضر أم قضاء؟.. انتبه لـ10 حقائق
خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة
اتهامات إيرانية لواشنطن بإفشال المفاوضات: بحثوا عن ذريعة للانسحاب
قبل موقعة الحسم أمام بلوزداد .. رسائل مهمة من منصور حافظ للاعبي الزمالك
مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-4-2026 .. والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

7170 جنيهًا آخر تحديث لسعر الذهب

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد أسعار الذهب استقرارًا في مستهل تعاملات الأحد 12-4-2026؛ بمختلف الأعيرة الذهبية بدون تغيير.

سعر الذهب في الصاغة

وشهد أسعار المشغولات الذهبية ثباتًا بمختلف الأعيرة الذهبية دون تغيير.

أسعار الذهب

انخفاض الذهب

وهوى سعر جرام الذهب مقدارًا طفيفًا أمس  مقدار 5 جنيهات في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب 

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 7170 جنيهًا .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8194 جنيهًأ للشراء و 8137 جنيهًأ للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7511 جنيهًأ للشراء و 7459 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7170 جنيهًأ للشراء و 7120 جنيهًأ للبيع

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6164 جنيهًا للشراء و 6102 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب في مصر

سعر  الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 57.36 ألف جنيهًأ للشراء و 56.96 ألف جنيها للبيع .

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4750 دولار للشراء و4748 دولار للبيع.

سعر الذهب

سعر الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية حالة من التحرك الصعودي  اليوم ، وفقًا لآخر تحديثات سوق الصاغة، في ظل استمرار التأثر بالتقلبات في الأسعار العالمية وحركة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وجاءت تحركات الذهب مدفوعة بترقب الأسواق العالمية للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية، إلى جانب تغيرات سعر الأوقية عالميًا، ما انعكس على أسعار الأعيرة المختلفة داخل السوق المحلية.

سعر الذهب في مصر

وتختلف الأسعار من محل صاغة لآخر وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة، إضافة إلى حركة العرض والطلب في كل منطقة.

ويؤكد متعاملون في سوق الذهب أن الأسعار ما زالت تتأثر بشكل مباشر بتحركات الأوقية في البورصات العالمية، إلى جانب عوامل العرض والطلب المحلي، مشيرين إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي تدعم استمرار الإقبال على الذهب كأداة ادخار واستثمار.

كما يتوقع خبراء استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع ترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة في أسواق الطاقة والسياسات النقدية العالمية.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر أسعار المشغولات الذهبية سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توروب

صدمة لـ توروب .. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء بيراميدز

مجلس النواب

مقترح جديد.. زواج الأم لا يسقط حضانة الطفل و10 آلاف جنيه حد أدني للنفقة

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟| الرد الرسمي

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟ | الرد الرسمي

وزارة الداخلية

الداخلية : إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه عن مقتضى واجبه الوظيفى فى التعامل مع سائح بالجمالية

موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

ضبط الساعة .. موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

أسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع.. عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

سعر الدولار

أقل سعر دولار في مصر اليوم الأحد 12-4-2026

ترشيحاتنا

احمد امين

أحمد أمين يشارك متابعيه لقطات من كواليس مسلسل «النص التاني» | شاهد

ندى أبو فرحات تُعيد الأمل من على خشبة المسرح بمسرحية "حنة" في بيروت

ندى أبو فرحات تُعيد الأمل من على خشبة المسرح بمسرحية «حنة» في بيروت

ضي" يحصد الجائزة الكبرى في مهرجان سوسة الدولي.. و"32B" يتألق بالجوهرة الفضية

ضي يحصد الجائزة الكبرى في مهرجان سوسة الدولي .. و32B يتألق بالجوهرة الفضية

بالصور

إطلالة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

كاجوال لافت .. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر.. وصفة شم النسيم

طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر
طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر
طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد