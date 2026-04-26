جدل واسع حول بوستر النسخة المكسيكية من "طائر الرفراف": اقتباس أم تقليد مباشر؟

عاد مسلسل "طائر الرفراف" ليتصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة ليس بسبب أحداثه أو أبطاله، بل نتيجة الجدل المثار حول النسخة المكسيكية الجديدة منه، والتي تحمل عنوان El Chico De Oro. فقد أثارت الصورة الترويجية الأولى للعمل حالة من الانقسام بين الجمهور، بعد ملاحظات واسعة بشأن التشابه الكبير بينها وبين البوستر الأصلي للمسلسل التركي.



القصة بدأت مع طرح البوستر الرسمي للنسخة المكسيكية، حيث سارع المتابعون إلى مقارنة الصورة بالنسخة الأصلية، ليكتشفوا وجود تقارب لافت في تفاصيل عدة، من بينها طريقة توزيع الشخصيات داخل الإطار، وزوايا التصوير المستخدمة، وحتى الألوان والإضاءة العامة. هذا التشابه لم يمر مرور الكرام، بل تحول سريعًا إلى مادة نقاش ساخنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانقسمت آراء الجمهور إلى فريقين؛ الأول رأى أن ما حدث يتجاوز حدود الاقتباس المشروع، معتبرين أن التصميم يكاد يكون نسخة طبق الأصل، ما يطرح تساؤلات حول حقوق الملكية الفكرية والإبداع الفني. بينما دافع الفريق الآخر عن العمل، مشيرين إلى أن هذا النوع من البوسترات يعتمد على قوالب بصرية متكررة في صناعة الدراما، وأن التشابه لا يعني بالضرورة وجود نسخ مباشر.

في المقابل، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من صُنّاع النسخة المكسيكية يوضح طبيعة هذا التشابه أو يرد على الانتقادات المتداولة، وهو ما زاد من حالة الجدل وأبقى الباب مفتوحًا أمام التكهنات.

ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه الأعمال الدرامية المقتبسة رواجًا عالميًا، حيث باتت إعادة تقديم القصص الناجحة بلغات وثقافات مختلفة أمرًا شائعًا، لكنه في الوقت نفسه يثير تحديات تتعلق بالحفاظ على الهوية الإبداعية وتجنب الوقوع في فخ التقليد.

وبينما يترقب الجمهور عرض النسخة المكسيكية لمعرفة مدى اختلافها أو تشابهها مع العمل الأصلي، يبقى السؤال الأبرز مطروحًا: هل نحن أمام إعادة تقديم مبتكرة أم مجرد نسخة مكررة بصريًا وفنيًا؟.