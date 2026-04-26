قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
80 قرشا دفعة واحدة.. صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
زوجة عماد متعب تتتألق بإطلالة بسيطة.. صور
ما حكم إقراض الناس جبرا لخاطرهم مع كراهية ذلك؟.. الإفتاء تجيب
باكستان: لا عودة وشيكة للمبعوثين الأمريكيين إلى محادثات إيران
مصر تقود مشاورات إقليمية لخفض التصعيد.. اتصالات مع قطر وإيران لتثبيت الاستقرار
تبكير صرف مرتبات مايو 2026.. اعرف الموعد الرسمي وجدول القبض والزيادة الجديدة
مقتل وزير الدفاع المالي في هجوم على مقر إقامته
تيسير الإجراءات وتوفير الخدمات..رئيس الوزراء يتابع تنفيذ خطط تنمية سيناء
كنز تحت الأرض.. مصر لم تستغل 80% من إمكاناتها البترولية حتى الان
الأطراف سلاح الأهلي.. توروب يستعين ببديل بلعمري أمام بيراميدز
جدل واسع حول بوستر النسخة المكسيكية من طائر الرفراف: اقتباس أم تقليد مباشر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

جدل واسع حول بوستر النسخة المكسيكية من طائر الرفراف: اقتباس أم تقليد مباشر؟

أوركيد سامي

عاد مسلسل "طائر الرفراف" ليتصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة ليس بسبب أحداثه أو أبطاله، بل نتيجة الجدل المثار حول النسخة المكسيكية الجديدة منه، والتي تحمل عنوان El Chico De Oro. فقد أثارت الصورة الترويجية الأولى للعمل حالة من الانقسام بين الجمهور، بعد ملاحظات واسعة بشأن التشابه الكبير بينها وبين البوستر الأصلي للمسلسل التركي.


القصة بدأت مع طرح البوستر الرسمي للنسخة المكسيكية، حيث سارع المتابعون إلى مقارنة الصورة بالنسخة الأصلية، ليكتشفوا وجود تقارب لافت في تفاصيل عدة، من بينها طريقة توزيع الشخصيات داخل الإطار، وزوايا التصوير المستخدمة، وحتى الألوان والإضاءة العامة. هذا التشابه لم يمر مرور الكرام، بل تحول سريعًا إلى مادة نقاش ساخنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانقسمت آراء الجمهور إلى فريقين؛ الأول رأى أن ما حدث يتجاوز حدود الاقتباس المشروع، معتبرين أن التصميم يكاد يكون نسخة طبق الأصل، ما يطرح تساؤلات حول حقوق الملكية الفكرية والإبداع الفني. بينما دافع الفريق الآخر عن العمل، مشيرين إلى أن هذا النوع من البوسترات يعتمد على قوالب بصرية متكررة في صناعة الدراما، وأن التشابه لا يعني بالضرورة وجود نسخ مباشر.
في المقابل، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من صُنّاع النسخة المكسيكية يوضح طبيعة هذا التشابه أو يرد على الانتقادات المتداولة، وهو ما زاد من حالة الجدل وأبقى الباب مفتوحًا أمام التكهنات.
ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه الأعمال الدرامية المقتبسة رواجًا عالميًا، حيث باتت إعادة تقديم القصص الناجحة بلغات وثقافات مختلفة أمرًا شائعًا، لكنه في الوقت نفسه يثير تحديات تتعلق بالحفاظ على الهوية الإبداعية وتجنب الوقوع في فخ التقليد.
وبينما يترقب الجمهور عرض النسخة المكسيكية لمعرفة مدى اختلافها أو تشابهها مع العمل الأصلي، يبقى السؤال الأبرز مطروحًا: هل نحن أمام إعادة تقديم مبتكرة أم مجرد نسخة مكررة بصريًا وفنيًا؟.

طائر الرفراف اخبار الفن نجوم الفن

ترشيحاتنا

بالصور

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

فيديو

ازالة تعدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

