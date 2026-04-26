الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إجماع دولي على إدانة حادث واشنطن.. كيف تفاعل قادة العالم مع حادث استهداف ترامب؟

منار عبد العظيم

شهد حادث إطلاق النار الذي وقع قرب حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن موجة واسعة من ردود الفعل الدولية، حيث توالت بيانات الإدانة من قادة دول حول العالم، مع التأكيد على رفض العنف السياسي والتعبير عن الارتياح لسلامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 مصر: إدانة للعنف وارتياح لسلامة ترامب

قال الرئيس  عبد الفتاح السيسي إنه تابع الحادث باهتمام شديد، مؤكدًا إدانته الكاملة لهذا العمل الإجرامي ورفض مصر القاطع لكافة أشكال العنف السياسي والإرهاب، مع الإعراب عن الارتياح لسلامة الرئيس الأمريكي.

 فرنسا: الهجوم غير مقبول

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحادث، مؤكدًا أن الهجوم المسلح الذي استهدف ترامب “غير مقبول” ويجب رفضه بشكل قاطع.

 المكسيك: إدانة لمحاولة الاستهداف

أعربت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم عن إدانتها لمحاولة استهداف ترامب وزوجته ميلانيا، مؤكدة رفض العنف بكل أشكاله.

 باكستان: صدمة ودعوة لرفض العنف

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنه شعر بصدمة شديدة جراء الحادث، مشددًا على أن العنف لا يمكن أن يكون حلًا لأي خلاف.

 كندا: قلق من تطورات الحادث

أعرب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن قلقه العميق إزاء الحادث، مؤكدًا أهمية حماية الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة.

 الهند: لا مكان للعنف السياسي

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه لا مكان للعنف السياسي في أي ديمقراطية، معبرًا عن تضامنه مع المتأثرين بالحادث.

 إسرائيل: إدانة وارتياح لسلامة ترامب

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن بلاده ممتنة لسلامة ترامب والمصابين، مؤكدًا ضرورة إدانة العنف بشكل قاطع.

كما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن صدمته وارتياحه لسلامة الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى.

أجمعت المواقف الدولية على إدانة الحادث، والتأكيد على رفض العنف السياسي، مع التعبير عن الصدمة والارتياح لسلامة الرئيس الأمريكي، في ظل دعوات متزايدة لعدم تصعيد التوترات وحماية الاستقرار العالمي.

الأزهر للفتوى يوضح فضل الصدقة وأثرها فى حياة المسلم

الأزهر للفتوى يوضح فضل الصدقة وأثرها فى حياة المسلم

وزير الشؤون الدينية بالجزائر يستقبل وفود المشاركين في دورة إعداد الداعية المعاصر بأكاديمية الأزهر العالمية

وزير الشؤون الدينية بالجزائر يستقبل وفود المشاركين في دورة إعداد الداعية المعاصر بأكاديمية الأزهر العالمية

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش غداً: فقه المعاملات.. الشركات وبناء المجتمعات "رؤية فقهية"

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش" فقه المعاملات.. الشركات وبناء المجتمعات "رؤية فقهية" غدا

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

غلق
غلق
غلق

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

