إجماع دولي على إدانة حادث واشنطن.. كيف تفاعل قادة العالم مع حادث استهداف ترامب؟

شهد حادث إطلاق النار الذي وقع قرب حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن موجة واسعة من ردود الفعل الدولية، حيث توالت بيانات الإدانة من قادة دول حول العالم، مع التأكيد على رفض العنف السياسي والتعبير عن الارتياح لسلامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مصر: إدانة للعنف وارتياح لسلامة ترامب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تابع الحادث باهتمام شديد، مؤكدًا إدانته الكاملة لهذا العمل الإجرامي ورفض مصر القاطع لكافة أشكال العنف السياسي والإرهاب، مع الإعراب عن الارتياح لسلامة الرئيس الأمريكي.

فرنسا: الهجوم غير مقبول

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحادث، مؤكدًا أن الهجوم المسلح الذي استهدف ترامب “غير مقبول” ويجب رفضه بشكل قاطع.

المكسيك: إدانة لمحاولة الاستهداف

أعربت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم عن إدانتها لمحاولة استهداف ترامب وزوجته ميلانيا، مؤكدة رفض العنف بكل أشكاله.

باكستان: صدمة ودعوة لرفض العنف

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنه شعر بصدمة شديدة جراء الحادث، مشددًا على أن العنف لا يمكن أن يكون حلًا لأي خلاف.

كندا: قلق من تطورات الحادث

أعرب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن قلقه العميق إزاء الحادث، مؤكدًا أهمية حماية الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة.

الهند: لا مكان للعنف السياسي

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه لا مكان للعنف السياسي في أي ديمقراطية، معبرًا عن تضامنه مع المتأثرين بالحادث.

إسرائيل: إدانة وارتياح لسلامة ترامب

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن بلاده ممتنة لسلامة ترامب والمصابين، مؤكدًا ضرورة إدانة العنف بشكل قاطع.

كما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن صدمته وارتياحه لسلامة الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى.

أجمعت المواقف الدولية على إدانة الحادث، والتأكيد على رفض العنف السياسي، مع التعبير عن الصدمة والارتياح لسلامة الرئيس الأمريكي، في ظل دعوات متزايدة لعدم تصعيد التوترات وحماية الاستقرار العالمي.