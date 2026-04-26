منفذ هجوم عشاء مراسلي البيت الأبيض يعترف باستهداف مسؤولي إدارة ترامب

أفادت سكاي نيوز نقلًا عن مصادر مطلعة، أن منفذ إطلاق النار خارج حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض أقرّ خلال استجوابه بأنه كان يستهدف مسؤولين في إدارة دونالد ترامب.

وبحسب ما نقلته سي بي إس نيوز عن مصدرين في إنفاذ القانون، قال المشتبه به كول ألين عقب توقيفه إنه كان يخطط لإطلاق النار على مسؤولين حكوميين، دون أن يحدد ترامب شخصيًا كهدف مباشر، مكتفيًا بالإشارة إلى “مسؤولي الإدارة”.

وتأتي هذه التطورات بعد حادث إطلاق نار وقع خارج القاعة التي كان يُقام بها حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض مساء السبت، بحضور ترامب وعدد من كبار المسؤولين، حيث تم إجلاء الرئيس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بأمان، دون تسجيل إصابات خطيرة بين الحضور.

في المقابل، أصيب أحد عناصر جهاز الخدمة السرية بطلق ناري، إلا أن سترته الواقية من الرصاص حالت دون إصابته بشكل خطير، ومن المتوقع تعافيه، وفق ما أعلنته السلطات.