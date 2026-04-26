حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. وأسعار كروت الشحن.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

حقيقة رفع أسعار كروت الشحن والإنترنت .. فيديو



تشهد الساعات الأخيرة حالة من الجدل بين المواطنين، بعد تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول احتمالية رفع أسعار كروت الشحن وخدمات الإنترنت، ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى صحة هذه الأنباء وتأثيرها على المستخدمين، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على خدمات الاتصالات في الحياة اليومية.



تحذير عاجل من حالة الطقس اليوم في مصر.. رياح مثيرة للرمال تضرب القاهرة

تشهد القاهرة وعدد من محافظات مصر اليوم الأحد 26 أبريل 2026 حالة من التقلبات الجوية، حيث أطلقت هيئة الأرصاد الجوية المصرية تحذيرات مهمة بشأن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي قد تؤثر بشكل واضح على الرؤية الأفقية وجودة الهواء.

تراجع في درجات الحرارة بعد موجة حارة

بعد الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، تبدأ الأجواء اليوم في الاعتدال تدريجيًا على مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد.



أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 26 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6004 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7005 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8006 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 56040 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 26 أبريل 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.66 جنيه

سعر الشراء: 51.56 جنيه

اليورو

سعر البيع: 61.59 جنيه

سعر الشراء: 61.46 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.13 جنيه

سعر الشراء: 70.97 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.04 جنيه

سعر الشراء: 14.01 جنيه

شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لجمهورها وتدعو لـ هاني شاكر بالشفاء.. فيديو

تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد حديثها مع الإعلامي عمرو أديب، والتي أكدت أنها ستعود بأغني جديدة، وأنها تريد أن تعيش وتغني.



وقالت شيرين عبد الوهاب، إن الغناء بالنسبة لها ليس مجرد مهنة، بل «حياة كاملة»، مضيفة: «أول ما دخلت الاستوديو، إيدي كانت متلجة، وودني صفّرت، وما كنتش سامعة حاجة، فغمّضت عيني وغنيت»، موضحةً أن تلك اللحظة كانت مليئة بالتوتر، لكنها تعكس شغفها الحقيقي بالفن.

الجيش المصري بالمركز الـ 12 عالميا والبحرية الـ 6.. اللواء النصيري يوجه رسالة للمصريين

تتمتع القوات المسلحة المصرية، بأسلحة حديثة وقوية لم تكن موجودة خلال حرب أكتوبر، ووجه اللواء محمد ثروت النصيري، أحد أبطال حرب أكتوبر من سلاح المشاة، ومستشار بالأكاديمية العسكرية، أن الجيش المصري، رسالة للمواطنين التي كانت تسأل عن الأسباب التي كانت تجعل الدولة تقوم بشراء أحدث الأسلحة من دول كثيرة مثل أمريكا وروسيا، والصين.



حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

كشف أسامة عبد الكريم، الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، حقية ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحويل المدارس التجريبية إلى مدارس عربي حكومي، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير دقيقة ومجتزأة من سياقها.

مُتحدّث الصحة: فحص 9.5 مليون طفل .. إنجاز جديد لمُبادرة السمع في مصر

أكد حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر تُعد من الدول الرائدة عالميًا في مجال المسح السمعي لحديثي الولادة، مشيرًا إلى نجاح المبادرة الوطنية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال منذ إطلاقها في عام 2019.

وفي مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أوضح عبد الغفار أن المبادرة التي تشمل مسحًا ميدانيًا شاملًا، قد نجحت في فحص نحو 9.5 مليون طفل حتى الآن. وأكد أن الفحوصات تم إجراؤها عبر 3825 وحدة صحية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن المبادرة لا تقتصر على الفحص فقط، بل تشمل أيضًا تقديم العلاج اللازم للأطفال الذين يعانون من ضعف السمع، مما يساهم في تقليل معدلات الإعاقة السمعية بشكل كبير. كما أكد أن التدخل المبكر في هذه الحالات يعزز من فرص التعلم لدى الأطفال ويُسهم في تنمية رأس المال البشري، ما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

نصائح للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء في الصيف.. تفاصيل

أكد الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة، أن الاستخدام غير الصحيح لبعض الأجهزة الكهربائية يُكلف صاحبها فاتورة كهرباء كبيرة، موضحًا أن الكثيرين يخرجون من البيت ويتركون سخان الكهرباء يعمل دون توقف.



وأضاف خبير الطاقة، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن البعض يستخدم الغسالة بطريقة غير صحيحة، فهناك سيدات يقمن بوضع كميات قليلة من الملابس في الغسالة، ويتم تشغيلها أكثر من مرة، لكن الأفضل أن يتم تشغيل الغسالة مع وضع الكمية الصحيحة من الملابس.