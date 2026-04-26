بين العجز والفقر.. زينب تستغيث من قلب أخميم بسوهاج: بنتي تستاهل تعيش حياة كريمة
أول تعليق من شقيقة صلاح بعد إصابته
كيف يتعامل الأهلي مع ملف إمام عاشور في ظل ضغط مباريات الدوري والأزمة الحالية؟
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة أجرة بسوهاج
بالخطوات.. اعرف إزاي تقدر تتعالج على نفقة الدولة
موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري
مؤتمر صحفي غدا في الزمالك للإعلان عن تفاصيل الشراكة مع راع جديد
عماد الدين حسين: حادث عشاء مراسلي البيت الأبيض فردي ولا علاقة له بحرب إيران
كيف يفكر توروب لمواجهة الأهلي وبيراميدز؟.. الخطة كاملة
التضامن:بدء سفر حجاج الجمعيات أول أسبوع في مايو المقبل
6 محاذير.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة انبي والأهلي؟
الجيش المصري بالمركز الـ 12 عالميا والبحرية الـ 6.. اللواء النصيري يوجه رسالة للمصريين
شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لجمهورها وتدعو لـ هاني شاكر بالشفاء.. فيديو

تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد حديثها مع الإعلامي عمرو أديب، والتي أكدت أنها ستعود بأغني جديدة، وأنها تريد أن تعيش وتغني.

وقالت شيرين عبد الوهاب، إن الغناء بالنسبة لها ليس مجرد مهنة، بل «حياة كاملة»، مضيفة: «أول ما دخلت الاستوديو، إيدي كانت متلجة، وودني صفّرت، وما كنتش سامعة حاجة، فغمّضت عيني وغنيت»، موضحةً أن تلك اللحظة كانت مليئة بالتوتر، لكنها تعكس شغفها الحقيقي بالفن.

وأكدت الفنانة أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة، قائلة: «اللي جاي قد الغياب هيبقى فيه حضور إن شاء الله»، في إشارة إلى استعدادها لعودة فنية قوية تتضمن أعمالًا جديدة ومفاجآت لجمهورها، دون الكشف عن تفاصيلها.

وتطرّقت شيرين إلى حياتها الشخصية، مشيرةً إلى أن ابنتها الكبرى سافرت لاستكمال دراستها والحصول على الدكتوراه، مضيفة: «لكن أنا هفضل صغيرة ومش هكبر»، في إشارة تحمل طابعًا إنسانيًا وعفويًا يعكس ارتباطها بالحياة رغم التحديات.

كما أعربت عن امتنانها الكبير لدعم جمهورها خلال السنوات الماضية، مؤكدةً أن كلمات الناس كان لها أثر كبير في استمرارها، قائلةً إن الجمهور كان دائمًا يردد لها: «الناس بتحبك وهترجعي أحسن من الأول».

وفي رسالة ذات طابع إنساني، قالت شيرين: «كل ما في حياتنا نعمة، لكن أحيانًا لا نشعر بها كما ينبغي»، مضيفةً أنها تتمنى أن يعم السلام العالم كله، قائلةً: «نفسي الدنيا كلها ما يبقاش فيها أي حروب، نعيش ونفرح شوية».

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أنها تمر بمرحلة تأمل وإعادة بناء، مع رغبة قوية في تقديم أعمال فنية جديدة، مشيرةً إلى أن هناك مفاجآت قريبة لجمهورها خلال الفترة المقبلة.

وأثارت تصريحات شيرين تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً مع حديثها الصريح عن مشاعرها، وعودتها المرتقبة إلى الساحة الغنائية.

كما جهت الفنانة شيرين عبدالوهاب رسالة دعم مؤثرة لنقيب الموسيقيين السابق الفنان هاني شاكر، أعربت خلالها عن تمنياتها له بالشفاء والعودة سريعًا لجمهوره وبلده.

وقالت شيرين في رسالتها: “ألف ألف سلامة عليك، ترجعلنا بالسلامة وبخير.. ترجع لجمهورك وبلدك، إن شاء الله كبوة وهتعدي، ربنا معاك ودعواتنا كلنا ليك ترجعلنا بألف سلامة يا رب”

وأكدت شيرين من خلال كلماتها على دعمها الكامل لهاني شاكر، متمنية له تجاوز الأزمة الصحية والعودة إلى الساحة الفنية قريبًا.

كما عبر المطرب محمود الليثي عن دعمه الكبير للفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أنها حالة فنية خاصة ومختلفة ولا تتكرر كثيرًا في الساحة الغنائية.

وقال الليثي خلال مداخلة علي برنامج الحكاية، بأسلوبه العفوي: “شيرين دي مش قادر أقولك عليها إيه.. لما كلمتني قلت لها أنا مستعد أسيب اللي في إيدي وأجري عليها، أنا مستقبلي وحياتي كلها أحطها قدامها عشان ترجع منورة زي ما كانت”.

وأضاف أنه يعتبر شيرين “أخته وابنته الفنية”، مؤكدًا أن علاقته بها تمتد لسنوات طويلة من المحبة والتقدير، وأنه دائمًا يقف بجانبها في أي مرحلة تمر بها.

وأشار إلى أنه يتمنى لها العودة بقوة إلى الساحة الغنائية، قائلاً: “يا رب يحميك يا شيرين وترجعي أقوى من الأول، إحنا كلنا مستنيينك”.

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الزمالك

رجالة الزمالك تتصدّر المشهد.. مصطفى يونس يُفجّر مفاجأة: لا أتمنى فوز الأهلي بالبطولة لهذه الأسباب

جمال عبد الناصر

وفاة ابنة عم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والأسرة تتلقى العزاء في أسيوط

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

حديقة الحيوان

مفاجأة للزوار.. تعليق لافتة جنينة الحيوانات رسميًا في الجيزة | فيديو

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر المصري يدفع بـ105 آلاف سلة غذائية وأطنان من الأدوية لغزة

التعليم العالي

بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.. دعم القيادة السياسية يدفع منظومة التعليم العالي لتحقيق طفرة تنموية بسيناء ومدن القناة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد