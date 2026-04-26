مُتحدّث الصحة: فحص 9.5 مليون طفل .. إنجاز جديد لمُبادرة السمع في مصر

أكد حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر تُعد من الدول الرائدة عالميًا في مجال المسح السمعي لحديثي الولادة، مشيرًا إلى نجاح المبادرة الوطنية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال منذ إطلاقها في عام 2019.

وفي مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أوضح عبد الغفار أن المبادرة التي تشمل مسحًا ميدانيًا شاملًا، قد نجحت في فحص نحو 9.5 مليون طفل حتى الآن. وأكد أن الفحوصات تم إجراؤها عبر 3825 وحدة صحية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن المبادرة لا تقتصر على الفحص فقط، بل تشمل أيضًا تقديم العلاج اللازم للأطفال الذين يعانون من ضعف السمع، مما يساهم في تقليل معدلات الإعاقة السمعية بشكل كبير. كما أكد أن التدخل المبكر في هذه الحالات يعزز من فرص التعلم لدى الأطفال ويُسهم في تنمية رأس المال البشري، ما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

المبادرة تستهدف الأطفال من يوم ولادتهم حتى 28 يومًا، مما يعكس التزام الدولة بتقديم خدمات صحية شاملة تدعم النمو السليم للأطفال وتحسين فرصهم المستقبلية.