تشديد إجراءات تعزيز السلامة والصحة المهنية بالمشروعات الجارية بأسوان

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بعقد إجتماع موسع برئاسة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، وبمشاركة كافة الجهات المختصة للتأكيد على الإلتزام الكامل بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية فى مختلف المشروعات الجارى تنفيذها وذلك فى ضوء حرص المحافظة على تحقيق أعلى معايير الأمان داخل مواقع العمل المختلفة .

ويتم تطبيق هذه الإجراءات للمشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو غيرها من المشروعات الخدمية والتنموية ، حيث تم التشديد على ضرورة الإلتزام الحازم بالإشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة ، وتوفير بيئة عمل آمنة للعمال بما يضمن سلامة المواطنين فى محيط هذه المشروعات بالمراكز والمدن والقرى .

وتؤكد محافظة أسوان على أن الحفاظ على أرواح المواطنين والعاملين يأتى على رأس أولوياتها ، وأنه لن يتم التهاون مع أى تقصير فى تطبيق قواعد السلامة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ، مع التشديد على إستمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لكافة مواقع العمل لضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والأمان ، وتعكس هذه التحركات الجادة توجه الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ، ولا تقتصر فقط على سرعة الإنجاز ، بل تمتد لتشمل تأمين الإنسان والحفاظ على سلامته كأولوية قصوى .